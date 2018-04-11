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Ежовые рукавицы
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Ежовые рукавицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Когда вечерами в вагонах мы разъезжаемся по домам, унылые и усталые, мы привыкаем к этому. Привыкаем по утрам видеть сонных спутников, падающих на ходу.
А зря! Надо отвыкать. Хотя бы потому, что наступила весна. Солнце бьет в окна, сугробы нефигурально исчезают, каблуки все выше, пальто ярче.
А на улицах, по проспектам, вдоль домов суетятся стайки людей в сине-оранжевом: отмывают, оттирают грязь после долгой зимы. Смотрите: им не до уныния. Ну и что, что это их работа. Она не мешает жить, улыбаться, двигаться. Вот на фасаде дома на проспекте Мира мужик на подъемнике, на уровне 4-го этажа, моет стену из «поливалки»: струи воды разлетаются радужным веером под вечерним солнцем, пенными ручейками стекают вниз — а он улыбается. Стена светлеет — да она, оказывается, не пыльно-бурая, а кремовая! Город блестит, «чистит перышки» — как тут не улыбнуться! Даже если для того, чтобы улыбаться, бежать, лететь вперед, надо для начала взять себя в ежовые рукавицы — и хотя бы перестать печально подволакивать ноги.
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