6 книг о любви и отношениях в жанре нон-фикшн

О любви написаны миллиарды книг и сняты миллионы фильмов, однако они скорее будоражат нервы, чем как-то помогают разобраться в человеческих отношениях. Психологи работают с теми, кто пострадал от разрушительного воздействия романтических чувств. Мы, в свою очередь, тоже изо всех сил стараемся давать тебе хорошие советы для обретения счастья и гармонии, и этот материал — еще одно тому свидетельство.

Я предлагаю отнестись к любви как к науке: изучить законы, по которым строятся отношения в паре, основные закономерности и условия, влияющие на наше поведение. В этом тебе поможет наша подборка научно-популярных книг. За что мы любим научпоп, да и нон-фикшн в целом, — это не только интересно, но еще и совершенно реально.

1. Робин Донбар «Наука любви и измены»

Британский антрополог и эволюционный психолог, профессор Оксфордского университета Робин Донбар утверждает: раз любовь — явление универсальное, значит, у нее должны быть биологические причины. Они-то и интересуют исследователя. Донбар показывает, как на наше поведение влияет «эволюционное программирование» и рассматривает природу родительской и романтической любви, измены, страсти и других чувственных аспектов отношений.

Впрочем, я не собираюсь слишком углубляться в дебри физиологии и генетики. Это — дело биологов. Моя же задача — рассмотреть элементарные биологические причины нашего поведения в связке с теми психологическими, социальными, историческими и эволюционными обстоятельствами, которые модулируют это поведение и влияют на него. Не в последнюю очередь меня интересуют принципы выбора партнеров и тактика, к которой мы прибегаем, чтобы завладеть вниманием наших избранников. Я намерен рассмотреть любовь как феномен — и время от времени буду обращаться за помощью к поэтам.

Стендап комик и актер Азиз Ансари долгие годы посвящал свои выступления любовным проблемам современности. В какой-то момент шуток на эту тему ему показалось мало. Ансари объединился с социологом из Нью-Йоркского университета Эриком Клиненбергом, чтобы разработать серьезный исследовательский проект об отношениях. Ансари и Клиненберг провели сотни интервью и фокус-групп в разных городах планеты, проанализировали опросы, создали свой форум для онлайн-исследований. Кроме того, они побеседовали с ведущими психологами и социологами мира. В итоге получилась книга о том, как изменилась процедура поиска партнера и с какими проблемами на любовном поприще сталкиваются современные люди. Объединение легкого и колкого юмора с современными данными социальных наук дало прекрасный результат. Книга отлично подойдет тем, кто не любит читать нудные исследования.

3. Ханна Фрай «Математика любви. Закономерности, доказательства и поиск идеального решения»

Эта книга призвана помочь технарям подойти к поиску партнера с понятной для них математической стороны, а гуманитариям— хоть немного полюбить эту науку. И пусть слово «математика» тебя не пугает — книга написана понятно и интересно, никаких домашних заданий и примеров для закрепления в конце параграфа. Профессор математики Лондонского университета Ханна Фрай не отрицает, что чувства непредсказуемы и с трудом поддаются анализу. Однако математика привыкла работать с хаосом и вполне способна описать законы любви. Более того, в книге предложены конкретные практические идеи — теории флирта, оптимальный алгоритм поведения на вечеринке и другие формулы. Я понимаю твой скепсис, но, если интуиция все еще не помогла обрести свое счастье, может, стоит попробовать подключить логику?

4. Дин Делис, Кассандра Филлипс «Парадокс страсти. Она его любит, а он ее нет»

Клинический психолог Дин Делис и журналист Кассандра Филлипс в своей книге подробно рассказывают о феномене «ловушка страсти», через который проходят многие пары в долгосрочных отношениях. Авторы объясняют, какие проблемы порождают дисгармония в паре и гендерные стереотипы. Книга содержит конкретные рекомендации о том, как изменить шаблоны поведения, которые угрожают вашему союзу, как вернуть равновесие и романтику в отношения. Хорошее пособие для тех, кто давно вместе.

Парадокс страсти может неожиданно обнаружиться в любой момент. Он способен погубить как новый роман, так и длительные отношения. Вызван он может быть различными источниками дисбаланса: большей притягательной силой одного из партнёров, объективными обстоятельствами, «игровыми ролями» партнёров или несовместимостью индивидуальных особенностей.

5. Сью Джонсон «Обними меня крепче»

Еще одна книга для тех, кто в парах и стремится сохранить длительные отношения. Как вернуть понимание, притяжение и былую близость с партнером? Сью Джонсон предлагает использовать эмоционально-фокусированную терапию, чтобы построить счастливые, здоровые и долгосрочные отношения. Теория подкреплена практическим опытом автора, чтобы читатель понимал, как применять принципы терапии в своей жизни.

6. Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно»

Почему любовь порой превращается в одержимость? Почему женщины часто выбирают токсичные отношения и привязываются к эмоционально недоступным партнерам? В своей книге терапевт Робин Норвуд рассказывает о причинах разрушительного поведения в отношениях и подтверждает выводы случаями из собственной врачебной практики. Автор объясняет, как освободиться от нездоровой привязанности и полюбить себя.

Я надеюсь, что эта книга поможет каждому, кто любит слишком сильно, хотя она написана в первую очередь для женщин, поскольку любить слишком сильно — преимущественно женский феномен. Цель книги очень конкретна: помочь женщинам, чьи взаимоотношения с мужчинами разрушительно влияют на их жизнь, осознать факт такого влияния, понять причину своего поведения и приобрести средства для изменения своей жизни.