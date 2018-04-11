Выжатый лимон: как непрерывно двигаться вперед и успевать быть счастливой

Как часто после изматывающего рабочего дня вы возвращаетесь домой с ощущением, что сил просто нет? Батарейка разряжена: не хочется разговаривать с близкими, готовить ужин и уж тем более идти куда-то в ресторан. Единственное желание — закрыться в спальне и полежать молча в темноте хотя бы час, чтобы немного восстановиться. А ведь утром надо с новыми силами ехать на переговоры, встречи, принимать непростые решения.

Москва — город с бешеной энергетикой, который щедро ей делится, но требует такой же отдачи каждый день. Рабочая неделя здесь пролетает со скоростью сверхзвукового истребителя. Открываешь глаза в понедельник, закрываешь и понимаешь, что уже наступила пятница. На таких скоростях невольно начинаешь искать способы замедлить время и восстановить энергетический баланс. Мне кажется, я нашла несколько рецептов, которые работают в большом городе.

Остановка внутреннего диалога. Мы непрерывно ведем неосознанный внутренний диалог — в голове постоянно мелькают сотни мыслей, в том числе о работе: планирование новых проектов, анализ совершенных ошибок, переживание конфликтных ситуаций. В период пиковых нагрузок поток мыслей фактически невозможно «отключить». При этом такая суета ума — один из основных источников потери энергии. Умение хотя бы ненадолго остановить внутренний диалог дает мощный источник силы, так как высвобождает огромное количество энергии.

Существует множество техник остановки внутреннего диалога. Кто-то пользуется медитативными практиками, кто-то получает подобный «побочный» эффект от интенсивных спортивных нагрузок, но, пожалуй, самый простой работающий способ — йога.

«Йога — суть остановка суеты ума», — писал еще во II веке до нашей эры Патанджали, основатель системы йоги. Суть йоги не в умении скрутиться в замысловатой позе или эффектно стоять на голове, как многим кажется, а в осознанной остановке внутреннего диалога. Гибкое и сильное тело будет приятным бонусом.

Найдите свой способ остановки суеты ума, и вы вскоре увидите, как жизнь качественно изменится, а эффективность работы повысится.

В силу особенностей строения женский ум, в отличие от мужского, легче переключается с одной задачи на другую, но само выполнение нескольких задач параллельно требует больших затрат энергии.

Мы ставим амбициозные цели, порой сразу несколько, но не учитываем, что на пути к ним есть целый спектр вещей, которые ежедневно незаметно отнимают у нас энергию. А ведь если устранить протечки, будет гораздо легче и радостнее двигаться вперед.

Неочевидные причины утечки энергии в повседневных бизнес-процессах:

— неоконченные дела, которые мы постоянно откладываем на потом

— пустые/ негативные разговоры

— токсичные люди

— конфликты, попытки доказывать всем свою точку зрения

— непогашенные долги

Только сам факт осознания, что эти вещи отнимают у вас энергию, может мотивировать вас урезать спектр вопросов, на которые вы тратите свое внимание и силы.

С отложенными делами все понятно — сделать все мелкие дела, и после стараться их не накапливать. С речью тоже все достаточно очевидно. В буддийской психологии речь считается одним из основных источников потери энергии, негативные и пустые разговоры имеют нулевую ценность и только загрязняют наш ум. Воздержаться от пустых разговоров занятому человеку не сложно — исключите их из своего рабочего графика осознанно.

Не вовлекаться в общение с токсичными людьми гораздо сложнее. Не всегда получается свести общение к минимуму, особенно если это постоянный клиент. Пожалуй, единственное, что работает в такой ситуации — принять подобных людей и научиться транслировать им позитивное легкое отношение, стараться относиться к их проектам без предубеждения.

Как практикующий судебный юрист в своей работе я, к сожалению, не могу избежать конфликтов. Если не удается примирить стороны, мне приходится доказывать правоту моего клиента в зале суда. Насколько конфликты энергозатратны я чувствую больше, чем кто-либо, но это один из аспектов моей работы. Вне зала суда я стараюсь никому ничего не доказывать без очевидной необходимости. Если ваша работа лишена такой профессиональной особенности, вам будет гораздо легче свести конфликты к минимуму.

Прощать ли клиентам долги? Многие из вас сталкивались с тем, что работа выполнена, услуга оказана, а клиент за нее не заплатил? Помимо очевидного отрицательного эффекта в виде отсутствия денег за проделанную работу, это тяготит и отнимает силы. На энергетическом уровне получается, что вы отдали энергию и не получили ничего взамен. Ваш клиент, казалось бы, как раз приобрел, бесплатно что-то необходимое и не собирается вам за это платить или обещает, но не платит. Что делать в такой ситуации: простить и двигаться дальше или тратить силы на «выбивание» долга? Я много думала об этом и приняла для себя такое решение: выстраивать работу так, чтобы свести задолженность к минимуму, если она все-таки возникла, настаивать на погашении долгов.

В книге «Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему» Йонге Мингьюр Ринпоче разграничивает два вида счастья — временное и постоянное. Временное похоже на аспирин и действует несколько часов, постоянное предполагает устранение причин страдания. Увы, мы запрограммированы природой на поиск временных состояний. Однако это не означает, что особенности нашего мозга позволяют преодолевать эту генетическую предрасположенность.

Ринпоче выделяет три «но»», которые омрачают нам ощущения счастья: «но отличия», «но лучшего» и «но страха». Какой рецепт дает тибетский мастер: не сравнивать себя с другими и бороться со своими страхами, ведь это ни что иное, как нейронная болтовня, привычка, от которой легко отучиться.

Поделюсь несколькими простыми техниками, использование которых помогает мне жить счастливо, несмотря на бешеный московский ритм и перегрузки.

1) Попробуйте сосредоточиться не на том, что вам не хватает, а на том, что у вас уже есть.

Начните день с благодарности за то, что вы имеете. Это очень простые и бесценные вещи: ваше здоровье, здоровье родных и близких, интересная работа, хорошие гармоничные отношения с любимым человеком, молодость, возможность путешествовать и так далее. Это даст вам позитивный настрой на день и чувство радости.

2) Найдите свои маленькие источники счастья, не связанные ни с деньгами, ни с другими людьми.

Важно понять, что радует именно вас всегда и для чего не нужна компания. Утренний кофе, пробежка, хорошая книга… Важно выделить в своем графике время и регулярно делать то, что действительно нравится — наслаждаться этими минутами, они заряжают. Проще всего это сделать до начала рабочего дня. Попробуйте раньше ложиться и раньше вставать, и вы получите энергию рассвета и время для любимых вещей.

3) Попробуйте составить три списка и постепенно их изменить.

В первом списке перечислите все, что вы делаете и вам действительно нравится. Во втором — все что вам нравится, но вы этого не делаете. В третьем напишите все то, что вы делаете и вам не нравится. Убирайте из своей жизни вещи из третьего списка и увеличивайте первые два. У меня очень короткий третий список.

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