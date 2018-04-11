«Технологии подручных средств»: 12 нелепых лайфхаков от чудаков из Сети

Бытовая смекалка — то что способно выручить человека почти в любой сложной ситуации. Оптимизаторы всего мира постоянно делятся своими «изобретениями». Но некоторые из них вызывают скорее улыбку.

Свежая порция забавных «изобретений» — в подборке «Ридуса»

Начнем с нескольких простых советов, как устроить дома импровизированный кинотеатр. Сперва расставляем мебель…

Затем вешаем «экран».

Технология адаптирована и для просмотра в положении лежа!

Если хочется поэкспериментировать со звуком — берем на вооружение простой и удобный способ.

— на случай, если захочется культурного продолжения.

Следующий раздел «Кулинарные хитрости» открывает боевой блендер-вентилятор. Берегите ваши руки!

А 89% мам, увидевших следующий секрет своими глазами, решили снова съехаться с детьми.

В завершение темы, еще одна смелая кулинарная фантазия, воплощенная на практике.

«Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», — однажды написал кто-то из классиков. Есть люди, которые с этим не согласятся.

Хорошее поездка, как и хорошее утро, должна начинаться с кофе. Куда бы его только поставить?

Практичность и эстетика не всегда идут рука об руку.

Зато в вопросах безопасности движения двух мнений быть не может. Вот отличный способ, как быстро и почти качественно исправить проблему с зеркалом.

Размер штрафа за езду без ближнего света в 2018 году составляет 500 рублей. Не подставляйте свой бюджет под удар!

Если вы не видели предыдущую подборку «Ридуса» о веселых лайфхаках, то вы много потеряли.