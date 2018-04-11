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«Технологии подручных средств»: 12 нелепых лайфхаков от чудаков из Сети
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«Технологии подручных средств»: 12 нелепых лайфхаков от чудаков из Сети 

Ридус 2 часа назад
Бытовая смекалка — то что способно выручить человека почти в любой сложной ситуации. Оптимизаторы всего мира постоянно делятся своими «изобретениями». Но некоторые из них вызывают скорее улыбку.
Свежая порция забавных «изобретений» — в подборке «Ридуса».
Начнем с нескольких простых советов, как устроить дома импровизированный кинотеатр. Сперва расставляем мебель…
Затем вешаем «экран».
Технология адаптирована и для просмотра в положении лежа!
Если хочется поэкспериментировать со звуком — берем на вооружение простой и удобный способ.
— на случай, если захочется культурного продолжения.
Следующий раздел «Кулинарные хитрости» открывает боевой блендер-вентилятор. Берегите ваши руки!
А 89% мам, увидевших следующий секрет своими глазами, решили снова съехаться с детьми.
В завершение темы, еще одна смелая кулинарная фантазия, воплощенная на практике.
«Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», — однажды написал кто-то из классиков. Есть люди, которые с этим не согласятся.
Хорошее поездка, как и хорошее утро, должна начинаться с кофе. Куда бы его только поставить?
Практичность и эстетика не всегда идут рука об руку.
Зато в вопросах безопасности движения двух мнений быть не может. Вот отличный способ, как быстро и почти качественно исправить проблему с зеркалом.
Размер штрафа за езду без ближнего света в 2018 году составляет 500 рублей. Не подставляйте свой бюджет под удар!
Если вы не видели предыдущую подборку «Ридуса» о веселых лайфхаках, то вы много потеряли.
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