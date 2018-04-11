Поезд для извращенцев и домашнее видео: 6 самых странных борделей в мире

Клиенты приходят в бордели не только за сексом. То есть и за ним тоже, но больше секса им хочется осуществить собственные фантазии, воплотить эротические мечты. А так как бордели активно борются за клиентов, они придумывают все новые и новые способы привлечь посетителей.

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Переполненный поезд

Вряд ли мы готовы платить большие деньги ради того, чтобы спуститься в подземку в час-пик. Но в Японии находятся желающие! Разумеется, не ради того, чтобы потолкаться среди потных тел до работы. Клиенты этого поезда платят деньги за то, чтобы проехаться в компании девушек, одетых школьницами. «Школьницы» не будут звать полицию или истошно вопить, если пассажиры неожиданно схватят их за грудь.

Так выглядит Shibuya Pink Girl's Club, где все желающие могут заплатить $100 за «курс», в рамках которого ему разрешается полапать переодетых нимфеток. Поезд располагается на настоящей станции метро. В рамках «курса» пассажиры могут как разыграть сценку «Кто, я? Я ничего не делал!», ну или же перейти к более откровенным действиям. Впрочем, полового акта в рамках поездки в поезде не будет. Через десять минут пассажирам предлагают доплатить для более тесного знакомства со школьницами.

В плену у инопланетян

Имя Дэнниса Хофа известно в узких кругах бизнесменов США, так или иначе связанных с торговлей сексом. Он является владельцем нескольких публичных домов, но несколько лет назад Дэннис решил создать что-то совершенно новое.

Он приобрел землю в 90 милях от Лас-Вегаса, купил там «отвратительный, просто ужасный» дом без окон. И, что самое важное, место это располагалось буквально по соседству с предполагаемой аномальной зоной, где часто видят НЛО — «Зоной 51».

Хоф оборудовал свою новую собственность в духе космического корабля и разбил комнаты здания на разные темы от «Похищение инопланетянами» до «Внутренние исследования».

«Старшая сестра следит за тобой»

Это, своего рода, уникальное место — наверное, единственный в мире бордель, где сексом со «жрицами любви» можно заниматься бесплатно. Известно, что бордель открылся в 2005 году и по неизвестным причинам закрылся в 2010-м.

Это был своего рода отель, где мужчины могли бесплатно воспользоваться услугами проституток, а пары остановиться на ночь, тоже не платя за это ни гроша. В чем подвох? Все очень просто. Клиентов информировали, что в каждой комнате имеется видеокамера, на которую владельцы отеля снимают все, что происходит между любовниками. Позже эти видеозаписи либо продаются в интернете, либо транслируются онлайн.

Куклы вместо людей

Куклы в японской культуре (да, опять Япония) занимают совершенно особую нишу. При этом с общением у японцев все непросто, так что появление борделей, где нет живых женщин, а их место заняли силиконовые — было вопросом времени.

Все устроено проще простого. Достаточно заплатить скромную сумму за вход, а дальше можно выбрать любую из понравившихся девушек и провести с ней столько времени, сколько хочется.

Бордель на колесах

Британцы все так заняты, что у них просто нет времени идти в бордель. В таких случаях бордель сам приезжает к тебе. Без шуток. По Великобритании колесят так называемые «вагончики страсти» ('Passion Wagons), и заняться сексом можно прямо в них. Стоит такая услуга от $100−150 в час. На самом деле, конечно, такие вагончики не подъезжают прямо к дому клиента, а паркуются в специальных районах.

Только для инвалидов

Бэки Адамс уже сделала себе имя в роли Мадам и даже написала книгу на эту тему. Но с возрастом Бэки потянуло на благотворительность. Так появился первый в мире отель, созданный исключительно для людей с «ограниченными возможностями». Бордель финансируется «анонимными доброжелателями», а для клиентов созданы все условия: специальные душевые кабины и парковка для инвалидов.

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