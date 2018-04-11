Секс бывает травмоопасным: реальные истории

Наши читательницы рассказывают захватывающие истории из своей сексуальной жизни, когда любовные утехи привели их в отделение неотложной медицинской помощи.

Будьте осторожны и не повторяйте их ошибок!

«Когда дети уехали из города на выходные, я пригласила своего мужчину к нам домой. У меня большой дом, так что мы решили непременно успеть заняться сексом в каждой из его комнат. Начали мы, разумеется, прямо с гостиной. Начав прелюдию на диване, он решил положить меня на большой стеклянный стол и пристроиться сверху, потому что был убеждён, что стол достаточно крепкий, чтобы выдержать нас обоих. Увы, это было ошибкой! Стол разбился, и мы упали на пол. Конечно, он быстро вытащил меня из кучи стекла, но на моей попе живого места не было от осколков. Я обмоталась полотенцем, потому что истекала кровью, и мы помчались в больницу. Врачи зашили мне все раны и отправили домой, но я не могла сидеть две недели, а шрамы до сих пор заметны» — Лиза

«На день рождения моего милого в прошлом году мы изрядно напились и, возбудившись посреди вечеринки, отправились в спальню заниматься сексом. Я встала в коленно-локтевую позицию на кровати, а он пристроился сзади. Мы двигались так неистово, что моя голова ритмично билась о стену у изголовья кровати, но я была слишком увлечена сексом, чтобы обращать на это внимание. На следующий день я проснулась с убийственной головной болью, которую я списала на похмелье. Проглотив пару таблеток аспирина, я пошла на работу, но боль не унималась. А потом я внезапно потеряла сознание, и меня отвезли в больницу. Там оказалось, что вчера вечером я получила сотрясение мозга!» — Таня

«В институте я встречалась с парнем, который был очень щедро одарён природой. Мы отлично проводили время вместе, но однажды ночью, после особенно интенсивного сексуального марафона, мы не смогли найти использованный презерватив. Мы смотрели повсюду, а потом вдруг нас осенило, что, должно быть, он по-прежнему внутри меня. Я пыталась нащупать его пальцами во влагалище, но безуспешно. Наконец мы сдались и решили, что он всё-таки остался где-то в комнате. Но на следующий день у меня появилось некомфортное ощущение в низу живота, и я рассказала об этом подруге. Она рассказала, что якобы читала о том, что если у мужчины достаточно большой пенис, то презерватив может соскользнуть и попасть в матку. Я перепугалась и помчалась к больницу. Врач осмотрел меня, но презерватив не нашёл, сказав, что в матку он попасть никак не мог. Когда я вернулась домой, то перевернула всю постель и — о, чудо! — нашла его» — Катерина

«Мой муж решил, что нам нужно разнообразить сексуальную жизнь с помощью сладостей, и принёс взбитые сливки, клубнику и шоколадный сироп. Я постелила старую простынь, чтобы не испачкать кровать, и мы приступили. Было довольно весело, когда мы по очереди покрывали тела друг друга угощениями и затем медленно слизывали их. После столь калорийного сексуального десерта мы так устали, что не пошли в душ и заснули прямо на грязной простыни. Посреди ночи я проснулась от нестерпимого жжения по всему телу. Посмотрев в зеркало в ванной, я увидела, что покрылась красной сыпью с ног до головы. Мы поехали в больницу, где врач диагностировал у меня сильнейшее раздражение кожи от комбинации продуктов и слюны. Сыпь прошла только через неделю» — Жанна

«Мы встречались с парнем чуть больше месяца, и я уже была готова заняться с ним сексом, но он считал, что будет лучше, если мы узнаем друг друга получше. После нескольких недель ожидания я уже не могла терпеть и после романтического ужина сказала ему, что ужасно хочу его. Это сработало, и как только мы добрались до его квартиры, сразу набросились друг на друга, бешено срывая одежду. Спустив свои джинсы до щиколоток, я разогнулась обратно, чтобы поцеловать его. Вот только он при этом смотрел на меня, поэтому, когда я встала, моя голова ударила ему прямо в нос. Он закричал от боли, и из носа хлынула кровь. Мы испачкали целую кучу бумажных полотенец, но кровотечение не прекращалось. Приехав в больницу, выяснилось, что я нечаянно сломала ему нос. К счастью, он не бросил меня после этого» — Ванесса

«Это была действительно тёплая ночь, когда мы с моим мужчиной гуляли в городском парке. Вокруг никого не было, так что мы решили найти укромное местечко и заняться сексом. Скамейка неподалёку выглядела идеально. Он сел на неё, я устроилась сверху, но скамейка, очевидно, оказалась неустойчивой и в середине нашего веселья опрокинулась. Мы упали назад, и я ударилась головой об асфальт, потеряв сознание. Очнулась я лишь в больнице, после того, как мне наложили 12 швов» — Сьюзан

«Я всегда открыта для экспериментов, как и мой парень, который однажды прямо во время секса решил испытать мою гибкость и проверить, как далеко я могу запрокинуть ноги. Я лежала на спине, он был сверху и медленно заводил ноги мне за голову всё дальше и дальше. Пока в одной из них не раздался хруст. Моё тело пронзила острая боль, а колено начало опухать. Мы помчались в больницу, где выяснилось, что я вывихнула ногу. На самом деле, это было довольно забавно, но мой мужчина чувствовал себя ужасно» — Елизавета