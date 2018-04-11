Как сократить время на полив растений в теплицах

Секрет не мой, подсмотрела его в прошлом году у специалистов в области садоводства и огородничества. У меня две теплицы из поликарбоната. В одной выращиваю томаты, перцы и баклажаны, а в другой — огурцы, арбузы и дыни. В таких теплицах летом очень жарко и земля быстро высыхает. В деревню, как и большинство городских жителей, приезжаю в пятницу, уезжаю в воскресенье. И почти 5 дней мои растения оставались без воды. Чего я только не придумывала, чтобы им помочь: и в бутылки воду наливала, горлышком в землю вставляла, и расставляла много емкостей с водой, чтобы вода испарялась и влага попадала на растения, и соседей просила хотя бы разок на неделе зайти и полить (хотя очень не люблю загружать людей своими проблемами), но воды все равно было недостаточно. И попался на глаза такой способ: весной при посадке томатов, перцев и баклажанов я обильно поливаю рассаду и сверху укладываю квадрат из картона, приблизительно такого вида:

Мое приспособление для облегчения полива

Отверстие в центре можно сделать чуть побольше, чтобы на первых порах, пока картон не размякнет, вода проникала к корням. Когда я приехала на выходные, результат меня удивил. Я заглянула под картонку и увидела, что земля не пересохла, и растения чувствуют себя комфортно. Первые несколько раз поливать было сложно, так как картон жесткий и вода иногда с него стекала. Я немного приподнимала картонку и лила воду на землю, вокруг растения, потом стало проще. Всю скошенную за лето траву я складывала в теплицу поверх картона и потом поливала уже просто по поверхности скошенной травы. Такие манипуляции позволили мне:

Не переживать о том, что мои растения без меня засохнут. Мы летом на 10 дней уезжали отдыхать, и все растения благополучно пережили это время (по приезде в теплице были просто заросли);

Значительно сократить количество воды и время на полив;

Не тратить время на прополку травы (она не могла пробиться сквозь слой картона и мульчи).

К сожалению, фотографий этого процесса в своей теплице я тогда не сделала (в будущем исправлюсь). Первый раз я пробовала укрывать землю страницами из журналов и газет, но мне не очень понравилось, так как сквозняк в теплице сразу сдувал все мои труды со своих мест, и сорнякам тонкая бумага помехой не была. Картон мне понравился больше. Буду продолжать свои эксперименты и вам советую. Попробуйте, а вдруг понравится.