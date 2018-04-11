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Дарья Пынзарь задумалась о влиянии имени на характер ребенка
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Дарья Пынзарь задумалась о влиянии имени на характер ребенка 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками очередным фото с младшим сыном и призналась, что верит в связь между именем и характером человека. Она заверила, что Давид уже в два года в точности соответствует своему имени.
Дарья Пынзарь задумалась о том, как на её младшего сына повлиял выбор имени. Она призналась, что ребенок уже в свои годы показывает твердый характер. По признанию экс-участницы «Дома-2», Давид — командир, который «строит» всю семью. Мама двоих мальчиков поспешила разузнать у фолловеров, верят ли они в связь между характером и именем, поскольку убеждена — влияние однозначно есть. Интернет-мамочки принялись делиться с Пынзарь своим опытом. Большинство из них согласились с её мнением, рассказав о поведении своих малышей. По рассказам подписчиц Дарьи, когда они читают значение имени, поражаются невероятным совпадениям. Поэтому огромная часть фолловеров уверена, что есть в имени какая-то магическая сила.
Некоторые же, напротив, заверили, что никакой роли в жизни человека его имя не играет. Люди, которые не придают значения приметам и поверьям, признались, что не нашли в себе тех черт, которые толкуются в книгах с именами. По их мнению, случай с Дарьей просто совпадение, и таких совпадений очень много. По словам комментирующих, характер человека зависит исключительно от его воспитания. Поэтому они предположили, что Пынзарь просто-напросто слишком много позволяет ребенку, который, избаловавшись, начинает брать все под свой контроль. «У меня дочка точь-в-точь соответствует!» «А я не верю. Если бы мой характер соответствовал имени, я бы не была такой доброй и доверчивой» «Мне кажется, это просто так сложилось. Вряд ли имя так кардинально может влиять»
А недавно Дарья Пынзарь озадачилась куда более серьезным вопросом. Женщина не знает, насколько эффективны прививки, и не нанесут ли они вреда. В скором времени ей предстоит сделать их своему младшему сыну, и хотя ее первенец проходил вакцинацию, она все же попросила подписчиков поделиться своим опытом.
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