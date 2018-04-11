Семья из Самары с ребенком, больным ДЦП, получила современную инвалидную коляску

Мы продолжаем следить за семьей Елисеевых. Напомним, это нашумевшая история о том, как всем миром помогали переселиться в доступное жилье девочке с ДЦП. Решение проблемы находилось под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова и уже в феврале съемочная группа телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» побывала в новой, удобной квартире, куда переехала эта семья, теперь у Ани Елисеевой сбылась еще одна заветная мечта.

"Вторые ноги" — новая коляска с электроприводом, самая современная, по последнему слову техники. О такой грезила Анна Елисеева . Об этом она поделилась в одном из телевизионных сюжетов, тем самым вновь привлекла внимание общественности. Желающие помочь откликнулись, нашлись спонсоры, мечта девушки сбылась — Ане заказали коляску немецкого производителя и уже доставили адресату. «Регулируется по спинке ребенка, по углу наклона спинки она регулируется, ширина сидушки и глубина может регулироваться, откидные подножки, платформы, которые тоже регулируются по наклону. Пульт здесь специально сделали для Анюты, который с отведением в сторону, чтобы можно было подъезжать к столу или к какому-то там препятствию и убирать в сторону», — рассказала администратор магазина медицинских товаров для дома Инна Петронкина.

Все настроено под индивидуальные параметры Ани с учетом ее пожеланий. Коляска компактная и маневренная, аккумулятор рассчитан на 35 километров. Еще установлено электроосвещение, подкрылки, звуковые сигналы, есть регулировка скорости. И главное — Аня теперь сможет быть самостоятельной. Она уже строит планы, как поедет по магазинам и сама выполнит нужные па — девушка занимается танцами: «Смогу сама на сцену выезжать, сама передвигаться в танце — не меня будут катать, а я сама. Вот! Потом…Ну, куда угодно — по улице. Это большой самостоятельный шаг в моей жизни».

После первого вождения по магазину Аня пробует освоить свой двор. Сейчас в ее доме есть пандус и лифт. Обещают обустроить доступную среду и в новой школе, чтобы девочка наконец смогла учиться вместе с остальными одноклассниками. Елисеевы верят, обязательно сбудутся и другие желания и мечты. «Анютка такой замечательный человек — жизнерадостный, яркий, солнечный. Мы всегда верим в чудеса и вообще в исполнение желаний. Мы и стремимся к этому, достигаем каких-то целей своих», — поделилась мама Анны Наталья Елисеева

Аня чувствует себя водителем-новичком, который только сел за руль нового авто. Но мама пока не привыкла к тому, что дочь, пусть не слишком уверенно, но уже передвигается без ее помощи. Теперь девушка способна управлять не просто своими движениями, а всей жизнью.