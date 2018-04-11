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Джиджи Хадид назвала причину изменений своей фигуры и эмоционально ответила бодишеймерам
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Джиджи Хадид назвала причину изменений своей фигуры и эмоционально ответила бодишеймерам 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Джиджи Хадид
22-летняя Джиджи Хадид подняла тему бодишейминга в майском номере Harper’s Bazaar, посвятившем ей большую фотосессию и несколько обложек. Модель объяснила, почему раньше ее объемы были другими, и с чем связано похудение. Приглашенным интервьюером звезды стала актриса Блейк Лайвли, которой Джиджи рассказала и о своем отношении к профессиональной ретуши снимков.
Хадид признала, что ее фигура изменилась, но заявила, что не считает это поводом для печали и осуждающих взглядов.
Джиджи Хадид
Если бы я могла выбирать, то вернула бы объем ягодиц и груди, который был у меня несколько лет назад. Но не стоит оглядываться назад с сожалением. Я любила свое тело тогда и так же отношусь к нему сейчас,
— сказала модель.
Она и ее собеседница признали силу ретуши, благодаря которой внешние изъяны могут превратиться в совершенство. Однако добавили, что знаменитости могут позволить себе и самые эффективные естественные способы борьбы с недостатками: здоровое и правильное питание, консультации лучших тренеров и специалистов индустрии красоты.
Для молодых людей очень важно не сравнивать себя с картинками в интернете. Быть в форме — работа актера и любой другой известной персоны… Опять же, в 99,9 процентах случаев изображения ретушируют… Ваше тело всегда будет меняться с возрастом, и в этом будет своя красота,
— добавила Хадид.
Модель ответила критикам, считающим, что она подстраивается под требования фэшн-бизнеса и теряет индивидуальность.
Я худая не потому, что прогнулась под натиском индустрии. Когда моя фигура была более атлетичной, с гордостью относилась к своей внешности, потому что делала успехи в волейболе и верховой езде. Но врачи обнаружили у меня аутоиммунный тиреоидит, и я была вынуждена изменить свой рацион,
— ответила Джиджи.
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