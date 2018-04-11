Вирджиния Ольдоини — графиня, любовница императора и первая фотомодель XIX века

Вирджиния Элизабета Луиза Карлотта Антониетта Тереса Мария Ольдоини родилась в семье аристократов в 1837 году во Флоренции. Позже она стала известна в парижском обществе как графиня ди Кастильоне или просто Ла Кастильоне, фаворитка последнего монарха Франции Наполеона III, первая красавица и любимая фотомодель придворного фотографа Пьера-Луи Пьерсона.

В 17 лет девушку выдали замуж за итальянского графа Франческо ди Кастильоне, на 12 лет ее старше, и в 1855 году она родила ему сына. Во время путешествия графини через Париж ее кузен, премьер-министр Сардинского королевства, дал ей задание убедить Наполеона III не препятствовать объединению Италии. В итоге Вирджиния стала любовницей императора, чему совсем не обрадовался ее муж и подал на развод. Связь с правителем Франции открыла для красавицы двери в общество членов королевской семьи.

Источник: Vintage.es Необыкновенная красота итальянки привлекла и придворного фотографа Пьера-Луи Пьерсона, который сделал около 400 ее портретов.

Пьерсон любил снимать графиню в театральных костюмах, в разных позах и отдельно ее ноги.

Портрет графини кисти Микеле Гордиджани

Причем фотограф только снимал, именно Вирджиния выбирала позу, платье, декорации и ракурс.

Так что можно смело назвать графиню первой фотомоделью. Она также занималась окончательным монтажом, отправляла фотографии в печать и часто рисовала поверх них.

Графиня снималась в роскошных и элегантных платьях, которые она носила при дворе.

Со временем для новых нарядов она искала вдохновение в театре, древних мифах и литературе. Также известно о нескольких снимках ее голых ног, носящих несколько вуайристический характер.

После разрыва с Наполеоном III графиня ди Кастильоне успела сыграть еще одну важную роль в другом политическом событии — в ходе Франко-прусской войны она отговорила Отто фон Бисмарка от оккупации Парижа.

С возрастом графиня удалилась от общества и стала эксцентричной затворницей, не желая видеть самой и показывать другим, что с ней сотворило время. Она жила в особняке с занавешенными зеркалами и затянутыми черным стенами, выходила на улицу только по ночам.

Умерла графиня в 1899 году в возрасте 62 лет от апоплексического удара, оставив после себя коллекцию фотографий, несколько посвященных ей романов и одну биографию.