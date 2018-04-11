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Джон Ледженд показал, насколько хорошо он знает Крисси Тейген
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Джон Ледженд показал, насколько хорошо он знает Крисси Тейген 

Журнал ОК! 1 час назад
Американская ведущая Эллен ДеДженерес может поставить в неловкое положение и вывести на чистую воду кого угодно. И конечно, она сделает это с чувством юмора! На днях гостем ее программы стал популярный певец Джон Ледженд. Эллен повторила с ним тот же трюк, что и с его супругой Крисси Тейген: сыграла в игру на знание фактов о своей второй половинке.
Эллен ДеДженерес
Ледженд справился с задачей неплохо. Назвал второе имя супруги (Диана), любимое слово («черт»), какая премия сделала из нее интернет-мем, а также место, где в Крисси разглядели будущую модель (магазин для серфинга в Хантингтон-Бич, Калифорния). Но были вопросы, на которые Джон либо ответил не полностью, либо не ответил вообще. Он не вспомнил, в каком году жена выигралазвание «Новичок года» от Sport Illustrated (2010), и не сказал, кого изображала супруга в эпизоде пародий шоу Эллен ДеДженерес (Линда Петерсон).
Джон Ледженд и Крисси Тейген
Правда, ведущую все равно впечатлили ответы певца. В прошлый раз его жена ответила на большинство вопросов неправильно.
Напомним, что Крисси и Джон совсем скоро станут родителями во второй раз. Сейчас пара воспитывает дочь Луну.
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