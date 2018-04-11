Джон Ледженд показал, насколько хорошо он знает Крисси Тейген

Американская ведущая Эллен ДеДженерес может поставить в неловкое положение и вывести на чистую воду кого угодно. И конечно, она сделает это с чувством юмора! На днях гостем ее программы стал популярный певец Джон Ледженд . Эллен повторила с ним тот же трюк, что и с его супругой Крисси Тейген: сыграла в игру на знание фактов о своей второй половинке.

Эллен ДеДженерес

Ледженд справился с задачей неплохо. Назвал второе имя супруги (Диана), любимое слово («черт»), какая премия сделала из нее интернет-мем, а также место, где в Крисси разглядели будущую модель (магазин для серфинга в Хантингтон-Бич, Калифорния). Но были вопросы, на которые Джон либо ответил не полностью, либо не ответил вообще. Он не вспомнил, в каком году жена выигралазвание «Новичок года» от Sport Illustrated (2010), и не сказал, кого изображала супруга в эпизоде пародий шоу Эллен ДеДженерес (Линда Петерсон).

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Правда, ведущую все равно впечатлили ответы певца. В прошлый раз его жена ответила на большинство вопросов неправильно.

Напомним, что Крисси и Джон совсем скоро станут родителями во второй раз. Сейчас пара воспитывает дочь Луну.