Вам и не снилось: какое нижнее белье носили советские женщины

Советские фабрики по производству одежды выпускали только хлопчатобумажные панталоны, бюстгальтеры без выточек, сорочки и кальсоны. Даже традиционные резинки на трусах появились далеко не сразу, до этого они застегивались на несколько небольших пуговиц. А размеры лифчиков заканчивались «тройкой», обладательницам пышных форм приходилось шить себе бюстгальтеры самостоятельно.

А молодежь все еще удивляется, почему раньше свет в спальне всегда выключался… Все просто — женщины стеснялись показать свое нижнее белье! Поэтому, как бы ни говорили сегодня о вреде кружевного белья, нам стоит радоваться, что оно все-таки у нас есть. А что же все-таки носили тогда?

Сорочки

Кружевная шелковая сорочка, пришедшая в СССР из Запада, изначально воспринималась советскими женщинами как нечто странное. Измученные дефицитом и максимальной простотой всего, что касалось одежды, наши дамы дивились, как эту красоту можно прятать под одеждой! Да-да, тренд на платья-комбинации, кажется, зародился именно тогда. Но вернемся к базовым вещам. Во-первых, сорочки больше походили на мешок для картошки, чем на элегантное нижнее белье, во-вторых, ни о каких косточках и плотных чашечках и речи не шло. Нижнее белье было больше похоже на простую хлопковую майку и выполняло несколько иные функции, чем поддержка и создание формы груди.

Панталоны и бюстгальтеры

К сожалению, как мы уже сказали, разнообразием продукция в СССР не отличалась. Более изящные, аккуратные комплекты белья могли себе позволить разве что жены дипломатов, политиков и актрисы, другим же приходилось довольствоваться тем, что есть. Впрочем, ближе к середине 70-х ситуация стала улучшаться. По приказу Фурцевой в СССР была создана первая Черемушинская фабрика по пошиву белья, которая не сразу, но начала изготовление белья, отвечающего запросам женской половины населения. По крайней мере, размерная сетка уже была значительно расширена.

Отличительные черты советского белья до 90-х годов прошлого века были одни и те же: простые материалы, которые имели свойство оттопыриваться, сползать, задираться под одеждой, завышенная талия и максимально закрытая форма, ни о каких танго, бразилиано и тем более стрингах речи идти не могло. Лифчики делались мягкой формы, сегодня такие называют бралеттами, однако бралетт в СССР и в современном мире — две кардинально разные вещи. Зимой, кстати, были очень популярны панталоны с начесом.

Колготки

Капроновых колготок в СССР, конечно же, не было! Нормальных поясов для чулок тоже. На какие только ухищрения не шли женщины, чтобы закрепить шерстяные гольфы на ногах. Их могли и сразу пришивать на резинки к трусам, приматывать к ногам всевозможными способами и даже использовали бельевые прищепки. Когда капрон добрался до закрытого государства, то без лайфхаков тоже не обходилось. Вместе с колготками женщины покупали специальный пластиковый крючок, который помогал возвращать капроновые петли на место и убирать затяжки. Порвать такие колготки боялась каждая. Дефицит все-таки.

Фото: GlobalLookPress, EastNews