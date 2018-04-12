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Нью-Йорк. Районы Манхэттена: Нолита
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Нью-Йорк. Районы Манхэттена: Нолита 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Просто гуляя по Манхэттену легко упустить тот момент, когда один его район сменится другим. Однако, границы их определены вполне чётко, да и сами названия зачастую таят в себе подсказки. Пример тому — Нолита (Nolita), север Маленькой Италии (North of Little Italy). Нью-Йорк. Районы Манхэттена: НолитаКак и следует ожидать, без колорита не обойтись: католические
школы, собор святого Патрика и дух Крестного отца — здесь вырос Мартин
Скорсезе и эти же места связаны с третьим фильмом о семье Корлеоне. Роль
играет не только прошлое; живые неаполитанские традиции представлены
празднованием на Mulberry Street дня святого Януария, небесного
покровителя Неаполя. От севера Италии Нолита взяла любовь к модным кафе, стилю и бутикам, совместив уют с богемой. Остановиться
здесь и получить все и сразу: размеренность и спокойствие, отличный
кофе и магазины, предлагающие эффектные, а порой и вовсе эксклюзивные
вещи. Шопоголикам стоит внести в список Samuji
(12 Prince street) с простыми, но интересными вещами базовых оттенков;
Alpana Bawa (167 Elizabeth street) с яркими аксессуарами; Jose Natori
Boutique (253 Elizabeth street), славящийся как выразительными
аксессуарами, так и соблазнительными моделями белья. Гурманы несомненно придут в восторг как от знакомых блюд с юга Европы, так и от удачных переосмыслений местных шефов. Несколько адресов в копилку: Pietro
на 174 Elizabeth street. Да не напугает вас любовь к розовому цвету в  этом заведении, потому как оно известно хорошим кофе, симпатичными
закусками и прекрасно подходит для отдыха после удачного шоппинга. Пицца
буквально на каждом шагу, но стоит обратить особое внимание на Rubirosa
(235 Mulberry street), Lombardi's pizza (32 Spring street) и Prince
street pizza (27 Prince street). Для вегетарианцев открыли Butcher's daughter (19 Kenmare street), где предлагают очень славные варианты для завтрака. А те, кому хочется чего-то оригинального, несомненно оценят австралийское Ruby's Cafe (219 Mulberry street).
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