12 привычек, которые вернут вам радость материнства

Не делайте кучу вещей одновременно. Одной рукой меняете малышу подгузник, другой — пишете сочинение старшему, а в зубах держите половник, которым помешиваете борщ? Пора прекращать. Многозадачность выматывает: лучше щадить себя и спокойно делать все по очереди.

Запланируйте пятиминутки отдыха. Раз в два-три часа устраивайте короткую передышку — это может быть чашка кофе, несколько страниц любимой книги, быстрый маникюр. Такие пятиминутки не нарушают безумный «мамский» режим, но отлично заряжают энергией.

Научитесь говорить «нет». Главное правило бойцовского клуба: отказываться от любых дополнительных дел, на которые у вас нет времени и/или сил. Будь то оформление школьной стенгазеты, приготовление блинов для масленицы в садике или весенняя мойка окон в собственном доме.

Постарайтесь не переедать. Заедать стресс и недосып сладостями — обычное дело для замученных мам. Попробуйте вознаграждать себя другими способами и питаться осознанно. Например, вместо шоколадки купите любимый экзотический фрукт.

Спите днем. Да-да, мы знаем, что когда малыш уснет, вам надо будет постирать, погладить и приготовить двадцать блюд. Но даже 15-минутный отдых пойдет на пользу и позволит продержаться до вечера. Не лишайте себя его!

Не говорите о себе плохо. Просто забудьте слова «Я плохая мать», «Я плохая хозяйка», «Я плохая жена». Вы — хорошая. По умолчанию.

Перестаньте волноваться из-за независящих от вас вещей. Ребенок опять с соплями? Нет, это не потому, что вы его слишком легко одели — все малыши болеют. Свекровь недовольна вашими методами воспитания? Это ее выбор. Поберегите нервы для действительно важных людей и событий.

Просите о помощи. Не нужно все время быть сильной независимой женщиной. Смело попросите мужа в выходной погулять с детьми, лучшую подругу — занести вам пакет молока, бабушку — немного поиграть с малышом, пока вы отдыхаете.

Ложитесь спать вовремя. Конечно, ночь — очень соблазнительное время: дети наконец-то уснули, и можно спокойно посмотреть сериал. Часов до трех утра. Но если вы будете постоянно не высыпаться, сил не останется ни на сериалы, ни на домашнюю рутину.

Не пытайтесь быть идеальной хозяйкой. Мамины нервы намного важнее сверкающих полов и выглаженных штор. Более того, никто не умрет даже от страшного беспорядка, если у вас нет сил с ним бороться.

Планируйте время без детей. Никто не говорит об отпуске в гордом одиночестве (хотя это прекрасно!). Будем реалистами: даже сольный выход в магазин поднимает настроение. Что уж говорить о кофе с подругой!

Общайтесь на «взрослые» темы. В этом могут быть полезны бездетные подруги или бывшие коллеги. Никто не просит вести интеллектуальные беседы о политике и искусстве: расскажите о своих чувствах и переживаниях, вспомните приятные моменты из прошлого. Это гарантировано повысит самооценку!