Управление эмоциями: практические советы HR-специалистам

Довольно часто деятельность, подразумевающая постоянную и тесную работу с людьми, является эмоционально затратной. И справедливо это даже в таком случае, если работа — любимая. При таком раскладе многие люди не позволяют себе проявлять эмоции, считая, что здесь они должны быть предельно спокойными и беспристрастными.

Но все мы — живые люди, и остаемся таковыми даже в те часы, которые проводим на работе. И часы, как правило, весьма продолжительные — от 9 до 12 часов мы находимся в социуме. К счастью или к сожалению, но в нашем организме нет функции, которая бы позволяла отключать эмоциональную чувствительность в рабочее время.

А поскольку каждая должность требует определенных норм поведения, сотруднику порой приходится сдерживать себя, оставляя большинство своих эмоций без какого-либо выражения.

Нам приходится контролировать свои эмоции, когда выражение их неуместно или это повлечет за собой нежелательные последствия. Сам по себе контроль эмоций нельзя назвать чем-то плохим, наоборот, это качество позволяет всем людям мирно сосуществовать в социуме. Вовремя сдержанная вспышка гнева или агрессии может избавить человека от многих проблем в жизни.

Подавление эмоций и попутное их накапливание подобно внутренней катастрофе. Начинается с небольшого недовольства, потом недовольство нагнетается, и дальше события уже слабо контролируются и развиваются по принципу снежного кома. Человека начинает раздражать все происходящее вокруг. Раздражение порождает злость, которая, в свою очередь, трансформируется в гнев. А вот гнев — сильнейшая эмоция, которую сдерживать будет уже сложнее, чем все остальные ей предшествующие эмоции. Самой опасной и уже неконтролируемой эмоцией является ярость. Здесь, даже при очень большом желании, соответствовать имиджу спокойного и психически уравновешенного сотрудника уж точно будет невозможно. И тогда — все пропало.

В связи с этим возникают вполне закономерные вопросы: что делать в подобных ситуациях? Как предотвратить эмоциональный взрыв и сохранить самообладание?

Чтобы избавить себя от влияния негативных эмоций, необходимо научиться их видеть и распознавать, а уже затем — переживать и проживать. Не нужно терпеть и игнорировать свои эмоции, это может отразиться не только на вашем поведении в адрес окружающих, но и нанести вред личному здоровью. Рассмотрим несколько эффективных техник управления эмоциями, которые помогут вам сохранить самообладание в нужный момент.

Аутотренинг

Аутотренинг давно и прочно вошел в жизнь многих людей. Ничто не способно развить внутреннюю гармонию человека с самим собой как навыки саморегуляции и саморазвития.

Достаточно убедить себя, что эмоции не способны руководить вашими действиями в той или иной ситуации и очень скоро придет уверенность в том, что это действительно так.

Управление эмоциями на уровне тела

Дыхание непосредственно связано с нервной системой. Таким образом, дыхательные упражнения могут стать экстренным способом регуляции своего психического состояния. В настоящее время довольно распространены и популярны методики, в которых используются глубокие вдохи и выдохи. Приведу в пример одно из упражнений подобного плана:

сядьте ровно и так, чтобы было удобно, и ничего не отвлекало. Досчитайте про себя до 4, сделайте глубокий вдох через нос. Затем таким же образом выдох через рот на 4 счета. Дышите попеременно: сначала дыхание нижней частью живота, потом верхнее дыхание грудной клеткой, повторить не менее 10 раз.

Управление эмоциями на уровне сознания

Когда вы чувствуете, что уровень эмоционального напряжения нарастает и вы начинаете раздражаться, возьмите паузу. В прямом смысле слова. Можете сказать своему собеседнику: «Я подумаю», «Давайте перенесем наш разговор» или любую другую фразу, которая позволит выиграть время, чтобы немного снизить эмоциональный накал.

Обозначьте собеседнику срок, по истечении которого сможете дать ответ. Это даст возможность погрузиться в состояние повышенной осознанности, успокоиться, проработать свои эмоции и принять более эмоционально взвешенное решение.

Управление эмоциями на уровне воображения

Возможности нашего воображения открывают поистине большое поле для действий в области проживания эмоций. Существует множество методик работы с образами и одной из самых простых, но очень эффективных является «Зеркало».

Представьте, что Вы — большое красивое зеркало, которое имеет способность впускать внутрь себя только хорошую и позитивную информацию, а все негативное возвращать обратно в источник раздачи негатива. Однако будьте внимательны с тем, чтобы не пропустить информацию, принципиально важную в ходе беседы.

Управление эмоциями на внешнем уровне

Порой эмоции захлестывают настолько сильно, что человеку необходимо использовать не только внутренние ресурсы, но и внешние.

В этом случае можно сминать или разрывать на мелкие части листы бумаги, рисовать каракули в блокноте или же сделать что-то приятное для себя: выпить чашку чая/кофе с вкусным десертом, включить любимую музыку или звуки природы.

В качестве профилактической работы на уровне управления своими эмоциями необходимо регулярно заниматься спортом, посещать бассейн и сауну, заниматься дыхательными практиками, йогой или любыми другими занятиями, которые будут соответствовать вашим потребностям в эмоциональной сфере.

Из всех предложенных методов находите те, которые наиболее вам близки или удобны, и действуйте!

Помните, что человек сам выбирает, быть или не быть в плену собственных эмоций!

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