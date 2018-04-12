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Алиса Гребенщикова и Жасмин рассказали, как важно уметь говорить «нет»
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Алиса Гребенщикова и Жасмин рассказали, как важно уметь говорить «нет» 

Eva.ru 32 минуты назад
Фото: Eva.ru
Российские знаменитости, среди которых известные певица Жасмин и актриса Алиса Гребенщикова, присоединились к социальному флешмобу, участники которого рассказывают, как важно научиться говорить «нет» и защищать свои личные убеждения.
Некоммерческий фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа»запустил флешмоб под девизом «Нет — нормальный ответ». Многие интернет-пользователи и звезды уже рассказали, почему важно говорить «нет». Речь идет о ситуациях, в которых каждый оказывался хоть раз: когда человека просят или убеждают сделать то, чего он делать не хочет. Телеведущая Алла Довлатова рассказала, что надо уметь говорить «нет», чтобы сохранять силы: «Силы уходят, если мы перестаём заботиться о себе и начинаем угождать окружающим. Хочется быть хорошей женой, замечательной мамой и лучшей подругой. В итоге всем помогла, всех порадовала, а себе не хватило. Говорить „Нет!“ важный навык для счастья».
Это касается и таких серьезных вопросов как наркотики, семейное насилие, курение или секс, и повседневных забот: мама уговаривает съесть ещё пирожок, начальник просит остаться сверхурочно, подруга просит в долг. Например, Алиса Гребенщикова рассказала, как отказалась от трудоголизма и в итоге хорошо провела время с ребенком: «Ещё осенью я дала себе слово сказать „нет“ всем рабочим предложениям, выпадающим на весенние каникулы Алёши. Сдержала слово. Для меня это победа, так как обычно мне очень неловко отказывать работодателям. Но в этот раз я сразу всех предупредила, что в первую неделю апреля я занята, и сдвинуть сроки невозможно. Результат на фотографии: мы прыгаем, едим фрукты, тупим на море и счастливы. Иногда, чтобы быть счастливой, нужно уметь сказать „нет“.
А певица Жасмин предлагает говорить „нет“ манипуляторам: „За последние дни уже несколько раз столкнулась с ситуацией, когда умение сказать решительное „нет“ особенно важно. Почему-то говорить „нет“ всегда непросто. Возможно, нас так воспитали, научили, что нужно помогать ближним, откликаться на просьбы, быть отзывчивым. Но нужно и уважать себя, не идти на поводу у других, не позволять собой манипулировать. Можно и нужно говорить „нет“ людям, часто пытающимся бить по вашему чувству ответственности, ныть и уж тем более угрожать вам. И особенно важно научить своих детей говорить „нет“. „Нет“ всем тем, кто манипуляциями „не куришь — слабак“ пытается вложить вашему ребенку в руки сигареты. Категорическое, решительное НЕТ всем тем, кто предлагает наркотики. Без размышлений, без сомнений, жестко“.
Интернет-пользователи согласились, что важно научиться говорить „нет“. „Я учусь говорить „нет“, и вроде бы не плохо получается. Пусть „им“ будет обидно, а мне хорошо. Сколько же можно под всех подстраиваться?“ „Наши близкие привыкают к нашей безотказности! И им так трудно мириться с „нет“!“ „Тема, действительно, очень живая. Говорить „нет“, когда это нужно вам — своего рода защита собственных интересов“ Посмотреть другие истории и примеры можно в Инстаграм по тегу „скажинет“. Как говорить „нет“ так, чтобы вас услышали? Просто и спокойно скажите „нет“ или „нет, я не могу этого сделать“. Не надо оправдываться, говорить раздраженно или обижено — это побуждает дискуссию, в итоге вам придется услышать очередные уговоры. При необходимости предложите альтернативу: „Попросите Юлю“, „Съешь потом сама“, „Оформи кредитную карту“.
Звезды часто используют Инстаграм, чтобы доносить социально значимые вопросы до широкой аудитории. Недавно бывший футболист, отец четверых детей и посол ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм был в Индонезии, где встречался с местными школьниками. Одна девочка его так потрясла, что он дал ей права от своего аккаунта в Инстаграме.
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