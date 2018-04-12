История с обманом девушки на первом свидании «оторвала» Рунет от Сирии

Пользователи российского сегмента Сети переключились с мрачных шуток о ядерной войне из-за обострения военно-политической ситуации в Сирии на обсуждение забавной истории о неудачном свидании, о котором в своем Твиттере поведала девушка с ник-неймом «Почешите мне веки».

В своем не очень популярном микроблоге девушка рассказала, что познакомилась с молодым человеком в Тиндере и они условились встретиться в кафе. На встречу кавалер опоздал, а когда пришел, то заказал девушке блюдо из краба, которое ей очень понравилось.

В результате общения выяснилось, что на секс на первом же свидании она не настроена, после чего молодой человек сбежал, не заплатив за еду, чем поставил барышню в затруднительное положение.

Все это так и осталось бы уделом немногих подписчиков блога «Почешите мне веки», но неожиданно другой пользователь Твиттера с ник-неймом «Ниггатив» рассказал в своем блоге очень похожую историю, но уже от лица молодого человека.

У пары оказались общие читатели, которые сделали скриншот и пустились обсуждать поведение молодых людей.

Вскоре этот скриншот попал в несколько популярных Телеграм-каналов — «и понеслась». К обсуждению подключилась масса людей, а сами герои стали эмоционально реагировать на замечания в свой адрес.

В итоге все остались довольны: девушка смогла рассчитаться с администрацией кафе, и в следующий раз получила там напиток в подарок. Кроме того, у обоих резко прибавилось подписчиков в Твиттере, так что некоторые даже заподозрили, что никакого свидания на самом деле не было, и все это было придумано «ради хайпа».

«Ридус» не поставил ни одной ссылки на записи в Твиттере в связи с требованиями Роскомнадзора и огромными штрафами за матерную брань в публикациях, а матерятся и сами действующие лица, и публика в комментариях очень обильно.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Великобритании среди молодых людей набирают популярность «быстрые голые свидания».