«Это даже не нулевой!»: отсутствующий бюст Екатерины Варнавы озадачил поклонников

Екатерина Варнава взволновала общественность, опубликовав снимок, на котором пристальный взор небезразличных поклонников не смог отыскать бюст знаменитости. То ли дело в неудачном ракурсе, то ли участница шоу «Comedy Woman» еще больше похудела, однако фигура звезды стала, как у подростка.

Округлости фигуры звезды каната ТНТ Екатерины Варнавы беспокоят поклонников, которые уверены, что девушка перестаралась с похудением и ее формы становятся все менее женственными с каждым днем. Особенно явно бросался в глаза маленький размер груди в сочетании с мужской стрижкой, которую знаменитость примерила на днях, снимаясь в красочной фотосессии. А теперь в просторной рубашке скромные пышности Екатерины, к немалому изумлению поклонников, полностью исчезли.

На фотографии Екатерина, запрокинув голову, демонстрирует просторную рубашку. И хотя таким снимком Варнава наверняка хотела привлечь внимание к своим глазам и модной клетчатой расцветке наряда, пользователи сети с недоумением уставились на грудную клетку телеведущей. Пустота на том месте, где все ожидали увидеть округлость груди, озадачила поклонников, которые вновь подняли вопрос излишней худобы своего кумира.

Стоит отметить, что фанатизм в вопросах похудения зачастую выходит боком девушкам, поскольку отчаянно худеть стремятся далеко не те, кому действительно следовало бы. И как убеждены поклонники Екатерины Варнавы, звезда совсем напрасно изводит себя диетами, теряя при этом свою женственность и округлые формы. «Простите, а грудь где?» «Да уж, раньше хоть маленькая, да была» «Катя, а вы бюстгальтер на заказ делаете? Это даже не нулевой размер у вас!» «Катерина, куда ваш бюст делся?»

Любопытно, что сама Екатерина считает свою фигуру крайне привлекательной, что подтверждают ее частые откровенные демонстрации своего тела. Недавно теледива даже полностью обнажилась для горячих снимков, нисколько не смущаясь по поводу отсутствия у себя пышной силиконовой груди.