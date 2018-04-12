Валентина Терешкова: что мы знаем о космосе благодаря первой

Парашютным спортом будущая легенда начала заниматься в 22 года. И совершила 90 прыжков. В отряд космонавтов Терешкова была зачислена в 1962 году, а через 9 месяцев сдала все экзамены на «отлично». А уже 16 июня 1963 года состоялся ее полет в космос. О Валентине Терешковой рассказал друг-космонавт Алексей Леонов

— Я был с ней 16 июня 1963 года, — поделился с «Антенной» Алексей Архипович. — В полет, открывший еще одну славную страницу покорения космоса, в качестве специального корреспондента радио сопровождал ее всюду до старта. Ей было 26 лет. Чистая, светлая. Помню, докладывала, как девочка-подросток. «К полету готова, товарищ председатель государственной комиссии», — и голос у нее не дрогнул. Четко и звонко сказала и пошла к лифту. Хотя, конечно, понимала: легкой прогулкой к звездам этот полет не будет.

Ее дорога к космической экспедиции тоже легкой не была. Обычная русская девчонка родом из ярославской деревушки Большое Масленниково. Отец Владимир погиб в Советско-финской войне, когда Валюше было три года. У мамы Елены на руках остались трое детей. Денег не было

ни на еду, ни на одежду и обувь. Валеньку это и закалило с самого начала жизненного пути. Мамочку она обожала и боготворила, но долг Отечеству для нее превыше всего. Даже самому родному человеку на свете она накануне полета не выдала государственную тайну, не сказала, что в космос отправляется. И представьте, заходят подруги к Елене и говорят, что про полет передают по всем новостям, а она: «Вы что-то перепутали, моя ведь с парашютом прыгает…» Окончив школу и техникум, Валя пошла в ДОСААФ , потому что мечтала в чем-то себя проявить, принести пользу стране, использовать свои умения и талант по максимуму. Параллельно трудилась на ярославском комбинате технических тканей ленторовничницей. И вот такая простая труженица и спортсменка прославила нашу Родину на века. Потому что по-другому и быть не могло: в полет должна была отправиться только такая девушка — наша, земная, трудолюбивая, честная, умелая. И очень красивая.

Мне повезло дружить с Валюшенькой и жить с ней через забор. У нас и калитка общая. Рано утром просыпаюсь, а в ее окошке уже горит свет. В 5 часов встает, в 6 уже выезжает в Ярославль. Что она только для родного города ни сделала — и Дворец пионеров, и Дом культуры, и Дом техники… Про всех помнит, обо всех заботится. Мне иногда думается, что и саму эту жизнь она живет не для себя — для других. Ее чудесная дочка Елена тоже выбрала профессию, чтобы другим помогать: она талантливый хирург-ортопед. У нее и наши коллеги-космонавты лечатся. Внуки, Алеша, ему 22 года, и Андрюша, ему 13 лет, бабушку радуют.

Старший учится в МГУ , младший — в школе, стараются, хорошие мальчишки.

Елена Кондакова, Для своей семьи она не только бабушка и мама, но и пример жизненной энергии. Этому и я у нее учусь. Как бы она себя ни чувствовала, все трудности преодолевает с улыбкой. И во всем остается на высоте. Сегодня другие наши хорошие девчонки продолжают ее славное дело. В космосе с тех пор побывали Светлана Савицкая Елена Серова … Но никто из них не пилотировал корабль, а наша Валентина Терешкова управляла им сама. И все они летали в звездные дали в составе экипажей, а наша Валюша — одна. И нет другой такой женщины-космонавта в мире и спустя 55 лет, кто бы это повторил.

За что ей спасибо лично от меня: благодаря ей узнал о нашей отрасли кое-что интересное. От Юрия Гагарина знаем, что делают космонавты-мальчики перед колесом автобуса, везущего их на стартовую площадку. А вот что делают девочки? А они, выходя из автобуса, рвут полевые цветы и собирают из них гербарий.

Читайте также: