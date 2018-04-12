Без фотошопа: Квитко насмешила короткими и толстыми ногами

Оказывается, фигура модели отличается от того, что мы видим на фото.

В Instagram Анастасии Квитко , в основном, можно увидеть лишь тщательно обработанные фотографии, над которыми работает целая команда профессионалов. Но иногда, как и каждой девушке, Насте хочется сделать селфи и поделиться им с восьмимиллионной армией подписчиков. И эти кадры разительно отличаются от того, что мы привыкли видеть.

В спортзале Квитко решила сама сфотографировать себя в зеркале. Попытавшись встать так, чтобы ее знаменитая попа казалась как можно больше, звезда выбрала неудачный ракурс. Ягодицы (как, впрочем, и аппетитный бюст) действительно поразили объемом, а вот ноги модели стали выглядеть совсем коротенькими и очень массивными.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)

11 Апр 2018 в 10:10 PDT Фигуру Квитко и так считают слишком непропорциональной: она выглядит, как «мультяшка». Даже Ким Кардашьян , которую многие высмеивают за постоянное увеличение форм, уже уступает размерами российской диве. Так что уж кому-кому, а пышнотелой модели стоит тщательнее следить за ракурсом снимков. Ведь под этим неудачным селфи даже преданные фанаты осторожно спросили: «Не перепортила тело-то?».

Напомним, Анастасия Квитко настойчиво уверяет, что ее большая грудь и еще более выдающаяся попа — это награда природы. Но специалисты, разглядывая фотографии модели (наверняка с большим удовольствием) говорят, что над фигурой Квитко поработали пластические хирурги. Уж слишком бодро держится грудь Насти, которая, похоже, и не знает о силе притяжения. Да и обрести такую попу без пластики явно не удастся, даже если бы она днями напролет приседала со штангой.

На фоне большой попы и груди особенно выделяется стройная талия Насти. Однако на последних фотографиях модели и эта часть тела стала вызывать у подписчиков много вопросов. Уж слишком тонкая стала талия у Квитко, и это теперь выглядит очень неестественно. Кстати, по фото разной давности можно проследить, как постепенно менялась фигура и стиль русской Карадашьян.

Кардашьян vs Квитко: кто в купальнике выглядит круче

Хуже, чем у Бабы-яги: 12 звезд с некрасивыми руками

Читайте также: