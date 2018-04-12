Ещё
Без фотошопа: Квитко насмешила короткими и толстыми ногами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Без фотошопа: Квитко насмешила короткими и толстыми ногами 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Оказывается, фигура модели отличается от того, что мы видим на фото.
В Instagram Анастасии Квитко, в основном, можно увидеть лишь тщательно обработанные фотографии, над которыми работает целая команда профессионалов. Но иногда, как и каждой девушке, Насте хочется сделать селфи и поделиться им с восьмимиллионной армией подписчиков. И эти кадры разительно отличаются от того, что мы привыкли видеть.
В спортзале Квитко решила сама сфотографировать себя в зеркале. Попытавшись встать так, чтобы ее знаменитая попа казалась как можно больше, звезда выбрала неудачный ракурс. Ягодицы (как, впрочем, и аппетитный бюст) действительно поразили объемом, а вот ноги модели стали выглядеть совсем коротенькими и очень массивными.
Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)
11 Апр 2018 в 10:10 PDT  Фигуру Квитко и так считают слишком непропорциональной: она выглядит, как «мультяшка». Даже Ким Кардашьян, которую многие высмеивают за постоянное увеличение форм, уже уступает размерами российской диве. Так что уж кому-кому, а пышнотелой модели стоит тщательнее следить за ракурсом снимков. Ведь под этим неудачным селфи даже преданные фанаты осторожно спросили: «Не перепортила тело-то?».
Напомним, Анастасия Квитко настойчиво уверяет, что ее большая грудь и еще более выдающаяся попа — это награда природы. Но специалисты, разглядывая фотографии модели (наверняка с большим удовольствием) говорят, что над фигурой Квитко поработали пластические хирурги. Уж слишком бодро держится грудь Насти, которая, похоже, и не знает о силе притяжения. Да и обрести такую попу без пластики явно не удастся, даже если бы она днями напролет приседала со штангой.
На фоне большой попы и груди особенно выделяется стройная талия Насти. Однако на последних фотографиях модели и эта часть тела стала вызывать у подписчиков много вопросов. Уж слишком тонкая стала талия у Квитко, и это теперь выглядит очень неестественно. Кстати, по фото разной давности можно проследить, как постепенно менялась фигура и стиль русской Карадашьян.
Кардашьян vs Квитко: кто в купальнике выглядит круче
Хуже, чем у Бабы-яги: 12 звезд с некрасивыми руками
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Валентина Терешкова: что мы знаем о космосе благодаря первой Натали Неведрова: «Дочка не знает, что у меня день рождения Валентин Юдашкин провел образцовый светский показ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех25
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса2
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе72
Безрукова рассказала о последних днях сына
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер21
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение