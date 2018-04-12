Капельный полив в теплице

Мое любимое дачное занятие — облегчать труд себе любимой. И чем же еще заняться в марте, когда природа, как нарочно, каждый день подсыпает снега, а в теплице уже по-весеннему тепло, и хочется скорее начать работать?

Капельный полив

Помня о том, что весеннюю посадочную эйфорию довольно быстро сменяют рабочие будни, я сосредоточила внимание на одной из самых трудоемких летних работ в теплице — поливе. Несколько раз встречала в интернете отзывы о системах капельного полива, поэтому решила более внимательно изучить информацию.

Немного теории

Начиталась про «перспективную технологию», пересмотрела пару сотен картинок и схем. Весь смысл представленных там конструкций — подача в прикорневую зону — адресно, так сказать, малого количества воды. Мало и долго — как будто идет дождик, медленно увлажняя землю. Растения на улице время от времени попадают под дождь, а в теплице они этого удовольствия лишены. Зашла хозяйка, полила грядки из лейки или из шланга: верхний слой земли намок, а глубже — непонятно. Каждый раз рыхлить и смотреть не будешь. А поливать очень медленно, тщательно увлажняя землю, зачастую просто нет времени. Именно поэтому я решила обустроить капельный полив в теплице, приблизить способ увлажнения почвы к естественным условиям. Кроме того, система позволяет экономить:

время и силы, так как полив осуществляется практически без участия человека, если не считать необходимости открыть-закрыть кран и набрать воду в емкость;

воду, подавая ее не на всю площадь грядки, а только под растения.

Самый простой способ подачи воды для капельного полива — гравитационный, когда она поступает из емкости, расположенной выше грядок. Существуют более сложные системы с установкой насоса, датчика полива с таймером включения. Но их я не рассматривала, так как в этом нет необходимости. Мы не наездами бываем на участке, а живем здесь постоянно, поэтому сходить в теплицу включить-выключить систему можем в любое время. Проще простого, на мой взгляд, было купить готовый набор.

Выбор системы капельного полива

Предложений было несколько, отличались они ценой и площадью полива. Выбрала и купила «Комплект системы „Урожай“-3, капельный полив». Забуду про лейки-ведра, буду «тратить время на себя и свою семью»))) Да еще, в качестве бонуса, получу прибавку к урожаю до 40%!

Система капельного полива Урожай-3. Фото автора

Первое впечатление от увиденного в упаковке — лучше бы я просто ленту для капельного полива купила:

Инструкция по сборке. Фото автора

п. 4 — шланг зеленый, свернут плотно, совершенно «деревянный» — размотать его не удается, проще отрезать кусок от нормального шланга для полива;

п. 5 — тройник, должен плотно соединить шланг и трубу из п. 7;

п. 6 — заглушки для трубы п. 7;

Мелкие детали. Фото автора

п. 7 — труба черная (напорная труба ПНД), свернута в коробке кольцом, сколько я ни пыталась ее распрямить — безуспешно. Максимум, что получилось — сделать арку)));

Комплектация. Фото автора

п. 8 — старт-коннектор, должен соединить ленту с трубой;

п. 9 — непосредственно то, ради чего все это и куплено — лента для капельного полива, 25 м.

Процесс сборки

Но не пропадать же добру — решила собрать комплект для полива одной грядки.

Набор для сборки. Фото автора

Понадобилась дрель и сверло. Потом комплект «инструмента» дополнила деревянной толкушкой для пюре))) Как раз она и помогла забить заглушки и тройник в трубу.

Результат сборки. Фото автора

Осталось подсоединить шланг, закрепить ленты для капельного полива и… одна грядка готова! А у меня их в теплице — три… Теперь придется включить фантазию, чтобы все это превратить в удобную систему полива.

Емкость для воды

Очень повезло купить 200-литровую емкость из-под масла с удобной пробкой, резьба 3/4 дюйма. Верх срезали болгаркой, край зашлифовали напильником — здесь муж постарался. Приваривать ничего не придется, нужно только купить необходимые фитинги.

Бочка на 200 литров. Фото автора

Для емкости такого веса понадобится прочное основание, да еще такое, чтобы поднять ее выше грядок. Подойдут обрезки бруса 150х150.

Бочка в теплице. Фото автора

Вычитала, что для хорошего напора нужно поднять бочку на 2 м, в теплице это сделать не получится, придется установить ее на улице. Но тогда я потеряю возможность использовать ее как конденсатор тепла… Из двух зол решила выбрать меньшее — попробую поднять ее повыше в теплице. Обошла весь участок — на глаза попался хороший пень подходящего размера, на котором летом стоит кашпо с цветами, и остатки кухонной столешницы пригодились.

Подставка под бочку. Фото автора

Следующий этап — обеспечить доставку воды из бочки до ленты капельного полива. Потребуется фильтр, шаровой кран, переходники для шланга. Провела ревизию домашних запасов — что-то пригодится при сборке, а недостающее придется докупить.

Отсутствующее в домашних запасах записано. Фото автора

После визита в магазин сантехники набор «оч. умелые ручки» готов к работе. Сварочный аппарат мне в помощь)))

Лирическое отступление

Какой же хороший человек — изобретатель сварочного аппарата для полипропиленовых труб! Я бы ему памятник поставила!

Аппарат для сварки полипропиленовых труб. Фото автора

Так упростить монтаж мог только гений.

Свариваем трубы

Достаточно отрезать кусок трубы нужной длины, отметить на ней карандашом — на сколько нужно будет протолкнуть ее в коннектор, нагреть на паяльнике.

Внутри коннектора есть отметка, до которой должна достать труба (1).

Замеряем глубину (2) и отмечаем это расстояние на трубе (3).

Этапы сборки. Фото автора

После нагревания трубу нужно будет вставить ровно до этой метки. Если протолкнуть глубже — оплавленная масса закроет просвет в трубе.

Глубина соединения деталей. Фото автора

Если трубу перегреть на паяльнике — она также заплавится жидким пластиком.

Раз-два-три-четыре-пять-шесть — шесть секунд достаточно для нагрева деталей. Еще мгновение, и они навечно спаяны друг с другом. Теперь воплощаю в жизнь свою задумку (всего несколько раз прогулялась до теплицы с примеркой). Получилась вот такая загадочная конструкция.

Трубы для разводки на три грядки. Фото автора

Несу творение своих рук в теплицу.

Монтаж системы полива

Прикрутить ее к бочке оказалось просто (сложнее было занести всю конструкцию в теплицу). К моей радости, ничего не пришлось переделывать. Можно раскладывать ленту для капельного полива.

Присоединение трубы к бочке. Фото автора

Попытка использовать шланг из набора закончилась неудачей — он весь в заломах, вода по нему не проходит. Отрезала кусок от поливочного — подошел отлично. Шланг, когда не нужен, можно снимать, чтобы не спотыкаться. Кран не позволит воде из бочки стечь.

Соединение к центральной грядке. Фото автора

Лента капельного полива плотно закреплена хомутом.

Крепление ленты к трубе. Фото автора

На всю длину средней грядки (по краям) под зиму посеяны укроп, петрушка, морковь — им полив обеспечен.

По центру высажу высокорослые томаты. Фото автора

На крайние грядки получилось проложить по одной ленте. Не знаю, достаточно ли ее будет для полива. Но, при необходимости, добавить вторую никогда не поздно. Почему-то в комплектации не предусмотрены заглушки для ленты. После укладки пришлось просто завернуть несколько раз обрезанный конец, как тюбик зубной пасты, и замотать изолентой, чтобы не раскрутился.

Правая грядка. Фото автора

Левую грядку осенью я засыпала толстым слоем скошенной газонной травы. Сейчас земля под ней влажная и рыхлая.

Грядка мульчирована скошенной травой. Фото автора

Монтаж завершен, можно приступать к полевым испытаниям системы.

К испытаниям все готово

Налила в бочку три ведра воды, чтобы проверить работу системы полива.

Процесс пошел. Фото автора

Прямо весенняя капель!

Температура воздуха в теплице днем, в пасмурную погоду — около +20 °C, в солнечную поднимается до +30 °C.

Без солнышка. Фото автора

Земля в грядках еще холодная. На глубине 10 см температура +3 °C.

На грядке. Фото автора

Закрыла грядки укрывным материалом, налила полную бочку воды — пусть днем нагревается а ночью отдает тепло. И пошла домой, ждать весну)))

В теплице. Фото автора

Заодно думать, как сделать набор воды в бочку, если не автоматическим, то хотя бы более удобным. Чтобы каждый раз не переживать — не забуду ли закрыть кран, когда бочка наполнится. Есть у меня по этому поводу одна мысль — использовать клапан с поплавком, какие были в старых моделях бачков для унитаза… Нет предела совершенству:)) Тройники, заглушки, коннекторы, лента для капельного полива, шланги — все это можно купить и отдельно. Что я и сделаю, когда буду оборудовать капельным поливом вторую теплицу. Если нет возможности устанавливать трубы из полипропилена, вполне можно обойтись обычным шлангом, соединив его с лентой с помощью этих комплектующих. Вся сборка не занимает много времени и не требует больших усилий. Кроме ленты со встроенными капельницами можно использовать шланг с регулируемыми капельницами. Я покупала такой комплект на китайском сайте, но мне он показался не очень удобным.

Сначала долго собирала все комплектующие, нарезала шланг, соединяла трубочки — отводящие поводки, тройники и капельницы. Капельницы надо было регулировать, напора воды не хватало на последние, в конце шланга. Промучившись лето, по окончании сезона комплект был убран в чуланчик и зачислен в графу «отрицательный опыт». Возможно, мне просто не хватило терпения, чтобы наладить работу этой системы. А как вы организовываете полив в теплице?