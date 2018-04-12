Аглая Тарасова — звезда фильма «Лёд». Простые рецепты хорошего настроения

Простые правила, которые помогут вам найти баланс этой весной.

Наступила весна, хотя во многих регионах это утверждение ещё довольно спорно. И вместе с трендом на массовое похудение перед летним сезоном к нам приходит желание хорошо себя чувствовать, высыпаться и держать в норме своё психо-эмоциональное состояние. Ведь после затяжной и холодной зимы наш организм сильно истощён и нуждается в пополнении запасов витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Но если витаминные комплексы вы без труда сможете отыскать в аптеке, то вдохновение там, к сожалению, не купишь. Именно поэтому мы решили рассказать о том, что помогает вдохновляться и держать себя в форме всеми любимым актёрам и звёздам телеэкранов. В нашей подборке мы собрали несколько рецептов счастья из «инстаграма» актрисы Аглаи Тарасовой . Черпайте вдохновение и заряжайтесь весенним настроением!

Рецепт 1. Меняйтесь к лучшему

Перемены — лучшая приправа к жизни. И кто, как не Аглая, с уверенностью может об этом заявить. Перевоплощения давно перестали быть для актрисы сценической потребностью, они — часть её жизни. Девушка постоянно примеряет абсолютно разные образы ради своих ролей. Так, совсем скоро на экраны выйдет новая киноработа с её участием — 26 апреля 2018 года состоится премьера фильма «Танки», в котором Аглая сыграла одну из главных ролей. Так что встречаемся в кино и наблюдаем за тем, как хрупкая красотка Аглая Тарасова на пару часов станет сильной и характерной Лидой Катаевой.

Рецепт 2. Познавайте себя

«Ничто так не радует в жизни, как знакомство с самим собой», — пишет в своём аккаунте Аглая. И это действительно так: неважно, какую из практик вы для этого выберете — йога или, быть может, утренний бег в парке. Прислушивайтесь к своему телу и к своему организму, они подскажут.

Рецепт 3. Отбросьте всё лишнее

«Сосредоточиться на любви и вечных ценностях».

Рецепт 4. Применяйте чувство юмора

«Если бы женщины правили миром, войн бы не было… Было бы просто множество стран, не разговаривающих друг с другом». В любой ситуации, помните, что юмор — это оружие, которое способно нокаутировать вашего соперника или устранить преграду на вашем пути. А результат исследования учёных — «смех продлевает жизнь» — уже давно стал крылатым выражением. Поэтому выход один: улыбайтесь!

Рецепт 5. Не сдавайтесь

«Под асфальтом океан». Помните: для того чтобы увидеть результат, иногда нужно приложить немало усилий. Главное не останавливаться на своём пути! Цель гораздо ближе, чем вам кажется.

Рецепт 6. Используйте момент

«Суть молодости в том, чтобы пройти через саморазрушение к саморазвитию».

Рецепт 7. Занимайтесь спортом

«Борьба с ленью в «Секции», пожелаем @snn_coach терпения». Всем известно, как положительно влияют физические упражнения на здоровье человека. Физическая нагрузка способствует снижению веса, нормализации пульса и давления, является первейшим условием здоровья, силы, выносливости человека. К сожалению, о влиянии физических упражнений на психо-эмоциональное состояние говорят значительно реже, однако множество исследований установили связь между регулярной физической нагрузкой и психическим здоровьем. Упражнения оказывают позитивное психологическое воздействие, помогают реже страдать депрессией и с улыбкой смотреть на мир!

Рецепт 8. Уделяйте время себе

Помните, что поддерживать тело в тонусе помогают не только интенсивные тренировки в зале. Не забывайте о целом ряде простых и приятных процедур, которые помогут закрепить результат и подтянуть фигуру. Наиболее эффективными в процессе похудения являются антицеллюлитный ручной массаж и аппаратный LPG.

Рецепт 9. Отдыхайте и наслаждайтесь

Не забывайте отдыхать и набираться сил, весной особенно важно «обнулить» весь груз зимних забот и «перезагрузить» свою батарейку!

А главное любите свою работу и с радостью примеряйте на себя новые образы, ведь сейчас это роскошь, доступная не только актёрам и медийным персонажам. Записаться на фехтование, пробежать первый марафон или увлечься сёрфингом может каждый. Вся наша жизнь — сплошые возможности, не упускайте их!