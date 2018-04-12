Врачи рассказали, чем опасно проглатывание жвачки

Наверное, каждый из нас слышал истории о том, насколько опасно глотать жевательные резинки. Американские врачи подробно рассказали о том, что же всё-таки происходит в том случае, если подобное случается. Существует популярные страшилки о том, что если человек случайно проглотит жвачку, то она останется в его желудке навечно. Или из неё вырастет какое-то жуткое новообразование, похожее на дерево. На самом деле, глотание жевательных резинок не грозит нашему желудку такими бедствиями, но это не значит, что жвачку можно глотать регулярно. Американские врачи рассказали о том, что именно происходит после проглатывания этого популярного продукта. Начнем с того, что любое употребление пищи приводит к активизации процесса переработки попавших в желудок калорий в энергию. Пережевывая что-то, мы измельчаем пищу на небольшие кусочки, чтобы облегчить работу желудка, а слюна надежно покрывает эти фрагменты, обеспечивая ферментами, необходимыми для расщепления. Наконец, после проглатывания, в дело вступает желудочный сок, также перерабатывающий пищу. На финальном этапе она уже спокойно преодолевает всю пищеварительную систему. Однако жевательная резинка этим правилам не подчиняется, поскольку как бы усердно мы ее не пережевывали, на мельчайшие частицы она не распадается. Попадая внутрь почти нетронутой, жевательная резинка повторяет судьбу прочих объектов, которые человек не может переварить вроде кукурузных или подсолнечных семечек. Мышцы пищеварительного тракта просто перемещают эти продукты по кишечной системе, и через один-два дня они выходят наружу. Поэтому жевательная резинка, естественно, не приклеивается к кишечнику и не остаётся там навечно. Однако привычка проглатывать много жвачек может привести к их скоплению в пищеварительном тракте, что вызовет закупорку кишечника и сильный запор. Медицине известны подобные случаи именно из-за частого глотания жвачек. Так что если вы случайно ее проглотили, то волноваться не о чём, но не делайте из этого привычку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)