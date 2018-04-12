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Воду из лужи можно сделать питьевой при помощи Purisoo
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Воду из лужи можно сделать питьевой при помощи Purisoo 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Создан фильтр Purisoo, который способен облегчить любое ваше путешествие, избавив от необходимости носить с собой уйму бутылок питьевой воды. Фильтр выполнен в форме спортивной бутылки. Он довольно компактный и его система тройной очистки позволяет пополнять запас воды из любого источника в природе.
Purisoo состоит из непосредственно самого фильтра, встроенного в основание, ручной помпы сверху и емкости для чистой воды посередине. Вода очищается моментально в момент наполнения в фильтр. Достаточно сделать насосом несколько движений и бутылка наполнится чистой водой, которую можно сразу же пить. Фильтр очищает воду от ржавчины, вредных бактерий, тяжелых металлов и прочих загрязнений. Ресурс элемента фильтрации составляет 1000 литров.
Встроенный резервуар гаджета позволяет вместить 410 мл жидкости. Purisoo также наделен адаптером с удлиняющейся трубкой. На специальной площадке Kickstarter уже собрали необходимую денежную сумму для коммерческой реализации проекта. Базовый комплект оценен в $69.
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