Воду из лужи можно сделать питьевой при помощи Purisoo

Создан фильтр Purisoo, который способен облегчить любое ваше путешествие, избавив от необходимости носить с собой уйму бутылок питьевой воды. Фильтр выполнен в форме спортивной бутылки. Он довольно компактный и его система тройной очистки позволяет пополнять запас воды из любого источника в природе.

Purisoo состоит из непосредственно самого фильтра, встроенного в основание, ручной помпы сверху и емкости для чистой воды посередине. Вода очищается моментально в момент наполнения в фильтр. Достаточно сделать насосом несколько движений и бутылка наполнится чистой водой, которую можно сразу же пить. Фильтр очищает воду от ржавчины, вредных бактерий, тяжелых металлов и прочих загрязнений. Ресурс элемента фильтрации составляет 1000 литров.

Встроенный резервуар гаджета позволяет вместить 410 мл жидкости. Purisoo также наделен адаптером с удлиняющейся трубкой. На специальной площадке Kickstarter уже собрали необходимую денежную сумму для коммерческой реализации проекта. Базовый комплект оценен в $69.