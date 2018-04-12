В Челябинской области второклассник спас товарища, который тонул в колодце

В Кунашакском районе Челябинской области 9-летний Ваня Чиров вытащил друга из колодца, в котором тот едва не утонул. Несколько дней назад мальчики возвращались из школы и, попрощавшись, разошлись по разным дорогам. Маленький Адель заглянул в колодец и увидел там льдину: проверил палкой, ему показалось, что она крепкая. Не удержавшись от соблазна рискнуть, ребенок прыгнул в колодец но льдина не выдержала, и мальчик начал тонуть. Крики о помощи услышал недалеко ушедший Иван и бросился спасать друга.

— Я не мог понять, откуда он кричит. Бегал туда — сюда, а потом нашел его в колодце, — цитирует " Комсомольская правда . Челябинск" Ивана. — Адель тонул.

Мальчик хотел позвать взрослых, но в окрестностях никого не оказалось. Ситуация становилась критической: еще чуть-чуть и одноклассник бы утонул. Тогда маленький герой едва не нырнул за товарищем: он нагнулся через стенку колодца и за воротник потащил Аделя, рискуя тоже свалиться в ледяную воду. Позже Ваня признался, что было очень страшно, но другого выхода он не видел.

— Пришел мокрый, но гордый: «Я друга спас», — рассказала челябинской «Комсомольской правде» мама героя Татьяна Чирова. — Откуда спас? Как? Стали расспрашивать, потом пошли этот злосчастный колодец смотреть. У меня сердце в пятки ушло! Ваня говорит, что сам чуть не упал, так как ступеньки скользкие. Схватился за лестницу одной рукой, а другой — до друга дотянулся.

Родители Вани в тот же день отправились в сельсовет требовать, чтобы злосчастный колодец закрыли. К ним прислушались и устранили опасность. Сейчас решается вопрос о награде юного героя.

Фото: «Комсомольская правда. Челябинск»