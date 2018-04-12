В МВД назвали вымыслом запрет полиции ругаться и посещать McDonald’s

В Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю категорически опровергли появившиеся в социальных сетях и многих интернет-СМИ слухи о существовании некоего приказа начальника кубанского главка, о котором сотрудникам правоохранительных органов с первого июня нельзя будет, к примеру, посещать McDonald’s и ночные клубы.

"Распространяемый в сети Интернет документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом", — говорится в официальной информации, полученной «РГ» сегодня из пресс-службы ведомства.

Как выяснилось, больше похожая на первоапрельский розыгрыш новость появилась в одной из социальных сетей, и ее мгновенно стали бурно обсуждать посетители. В ней утверждалось, что якобы по приказу главы кубанской полиции правоохранителя с первого дня лета, кроме походов в McDonald’s и ночные клубы, якобы запрещается также ругаться матом, хмуриться и улыбаться, сидеть в автобусах и даже… «изменять супругам».

При этом потом комментариев этого вымышленного документа посетителей соцсетей стало такое громадное количество, что в краевом управлении полиции решили официально его опровергнуть.