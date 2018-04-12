Булочки для невесомости: какой хлеб едят на орбите

Космонавты на МКС не могут есть обычную еду, например, хлеб. В НИИ хлебопекарной промышлености готовят идеальные булочки для невесомости. О технологии приготовления узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура

Тепло рук Татьяны Алексеевны хранит каждая буханка, которая попадает на орбиту. 37 лет она вручную готовит хлеб для космонавтов.

«У нас нет оборудования, даже простейшей тестомесильной машины. Месим все руками. Вся работа ручная от начала до конца», — рассказывает Татьяна Мариничева , старший мастер по выработке изделий рациона питания космонавтов.

С напарницей Надеждой они снабжают хлебом весь космос. Это единственное в мире хлебобулочное производство для космонавтов. В арсенале мастериц — рецепты шести видов хлеба. Эти изделия от обычных земных сильно не отличаются.

«Отличаются влажностью и тем, что маленький развес. А так все ингредиенты практически одинаковые», — объясняет Надежда Городечная, пекарь-мастер хлебобулочных изделий для рациона питания космонавтов.

Задачи у пекарей непростые. В каждом заказе около тысячи крохотных буханок весом строго в четыре грамма.

«У нас такие маленькие буханочки, чтобы там не было крошек. Чтобы хлеб был на один укус. В рот взял его, и все. И чтобы в космосе не летали крошки», — говорит Татьяна Мариничева.

Внеземные перевозки погрешностей не прощают. Поэтому свою посылку космонавтам пекари взвешивают с высочайшей точностью — на раритетных уже приборах. Каждая кроха двигает стрелку строго на три деления. Когда хлеб испечется, его вес уменьшится до нужной нормы.

«У нас здесь должна быть скорость. Потому что это тесто — растет кислотность. И нам надо выдержать наши параметры», — отмечает Мариничева.

Держать быстрый темп работы — не единственное условие. В цеху нельзя много разговаривать, на хлеб могут попасть бактерии, а они уменьшают срок хранения продукта. И в перчатках не работают — влажное тесто прилипает к ним. Поэтому ради сбалансированного питания космонавтов мастерицам пришлось отказаться от многих женских радостей.

«Ни маникюр нельзя, ни духи нельзя — тесто все впитывает. Лак отслаивается и может попасть в тесто», — говорит Мариничева.

Работают даже в День космонавтики. Этот праздник, кстати, считают своим. Правда, говорят, поздравляют их редко, хотя для космоса они делают многое. Обе мастерицы могли бы уйти на пенсию. Да производство оставить некому — смены пока нет.

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