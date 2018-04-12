Центр доктора Бубновского в Пскове проводит День открытых дверей

День открытых дверей состоится 19 апреля в официальном представительстве Центра доктора Бубновского в Пскове. Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория».

Акция рассчитана на псковичей, которым интересны инновационные методы лечения позвоночника и суставов без операций и лекарств, а также реабилитация после травм и переломов с помощью специальных упражнений на тренажерах доктора Бубновского, известного в России и во многих зарубежных странах как автора методики современной кинезитерапии.

На семинаре «Лечение позвоночника и суставов без лекарств и операций», который состоится в рамках этого мероприятия, руководитель центра Людмила Кочукова расскажет, как предотвратить или вылечить заболевания опорно-двигательного аппарата, а также покажет упражнения, с помощью которых можно быстро справиться с болью в спине. В конце встречи участники Дня открытых дверей смогут задать все интересующие вопросы врачам-кинезитерапевтам, а также услышать реальные истории выздоровления пациентов Центра.

Для десяти человек, которые первыми успеют записаться на День открытых дверей, специалисты Центра проведут бесплатное тестирование на многофункциональном тренажере доктора Бубновского и подберут индивидуальную программу лечения.

Помимо этого, только 19 апреля можно будет приобрести курс или цикл занятий со скидкой 20%, получить в подарок развернутую консультацию врача-кинезитерапевта и сеанс массажа.

«Наш Центр успешно работает четвертый год, и нам есть, чем гордиться. Мы расскажем о наших достижениях в лечении и оздоровлении жителей Псковской области, — отметила руководитель Центра Людмила Кочукова. — Так как для занятий в Центре доктора Бубновского практически нет возрастных ограничений, мы приглашаем на День открытых дверей всех! Мероприятие будет интересно широкому кругу людей: и тем, кто хочет снять болевой синдром, и тем, кто хочет заняться профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата».

Предварительная запись на День открытых дверей по телефону 797-003 (обязательна). На мероприятие рекомендуем с собой взять спортивную одежду и обувь.

День открытых дверей пройдёт по адресу: Иркутский переулок, 2 этаж. Начало в 15:00.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону (8112) 797 003, адрес: Псков, Иркутский пер. 2.

эл. почта: pskov@bubnovsky.org;

сайт: http://www.bubnovsky.org/centers/pskov;

группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/clubbubnovskypskov.