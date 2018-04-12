Пансексуалы — представители новой сексуальной ориентации

Новое течение в сексуальной ориентации — пансексуальность — стало новой «половой» главой XXI века. Кто они — эти пансексуалы, и чем, собственно, занимаются?

Пансексуал — это индивидуум, которого могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы (люди, не определившиеся с собственной половой принадлежностью). При этом речь не идет о половой «всеядности» и распущенности. Чтобы вы яснее понимали, префикс pan— от греческого означает «все» или «каждый».

По сути это те же бисексуалы, только, если бисексуалы считают, что им нравятся люди более чем одного пола (т. е. обоих полов), то пансексуалы говорят, что им нравятся люди всех полов (т. е. они оценивают привлекательность человека независимо от его пола, ориентации, самоидентификации и т.д.)

Пансексуалы возникли еще в середине 1990-х, но активно обсуждается с 2010 года.

Так, например, звезда фильма «Дивергент» 23-летняя Шейлин Вудли — пансексуал. В 2014 году актриса заявила, что «влюбляется в людей из-за того, какие они, а не из-за их пола».

Шейлин Вудли

Еще один представитель модного движения сыгравший в «Голодных играх» 22-летний Джош Хатчерсон : «Прямо сейчас я на 100 процентов гетеросексуален. Но как знать? Может, через год я встречу парня и пойму, что он мне нравится».

Джош Хатчерсон

«Любовь не имеет границ. Если кто-то может заставить меня чувствовать, смеяться… Значит, я могу быть с ним. Мне все равно, даже если это будет гермафродит» — заявила рэп-певица Энджел Хейз, встречавшаяся с моделью Айленд Болдуин.

Итак, подведем итоги: мужчины, женщины, андрогины, интергендеры, бигендеры, трансгендеры, гендерквиры — все эти определения половой принадлежности не имеют для пансексуала значения. Пансексуальность игнорирует различия между полами, ориентируясь только на духовную близость, понимание, взаимоуважение.

Пансексуальность сейчас очень удобна, с той точки зрения, что ты не гей, не натурал, а просто современный человек широких взглядов.