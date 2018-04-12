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Секрет: как получить ранние огурцы уже в июне в открытом грунте
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Секрет: как получить ранние огурцы уже в июне в открытом грунте 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Самый простой способ получить ранние огурцы уже в июне в открытом грунтеВыращивая рассаду огурцов, мы стремимся получить урожай как можно раньше. Но, как известно, огуречная рассада плохо переносит пересадку в открытый грунт. При пересадке, как бы аккуратно мы не действовали, повреждается корневая система, и растение тратит силы на восстановление поврежденных корешков и затормаживает развитие на неделю или две. А нам не терпится поскорее полакомится огурчиками.
Мое секретное оружие в борьбе за ранний урожай — это контейнер-решето.
Я люблю бюджетные проекты и поэтому изготавливаю его сама. Для этого использую старые контейнеры, в которых покупала саженцы. Например, в прошлом году у меня остались два контейнера из-под голубики. Объем от 1,5-2 л. Я превращаю эти контейнеры в решето — делаю прорези по всем стенкам и на дне обычным ножом.
Вот так  Вот так  Чтобы грунт не просыпался сквозь прорези, я надеваю на контейнер пакет и закрепляю его скотчем.
Вот так  Вот так  Насыпаю в контейнер грунт и высаживаю огурцы ранних сортов.
Вот так  Вот так он выглядит сегодня
Рассаду выращиваю на балконе 30 дней, до момента формирования на ней 3-5 настоящих листочков.
Когда приходит время высаживания в открытый грунт, я просто убираю пакет и опускаю контейнер-решето с рассадой огурца в заранее подготовленную лунку. При этом корни не повреждаются, новые корешки стремительно прорастают в прорези, и огурчик быстро трогается в рост.
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