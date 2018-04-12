Как размножить гибридные петунии

Как известно, хорошие семена гибридных петуний упаковывают по 5-10 штук, и стоят они недешево. Кроме того, такие растения нам самим не удастся размножить семенным способом, так как они не образуют семян. Но не стоит унывать! Из одного семечка можно получить 2-3 растения!

Хочу поделиться небольшим секретом вегетативного размножения петунии. Для дорогих сортовых гибридов это прекрасный выход из положения. Прием простой, доступный и совершенно бесплатный!

Для описания этого способа я взяла гибрид петунии 'Варвара-краса F1' от агрофирмы «Аэлита».

Растения до прищипывания

Когда ваши петунии будут в высоту примерно 7 см и нарастят 8-10 настоящих листочков, для формирования красивого, пышного и компактного кустика надо отщипнуть сверху стебелек с 4-5 листочками. Удобно сделать это маникюрными ножницами.

После прищипывания

Две верхушечки

Полученные черенки посадите в торфяные таблетки и поместите в контейнер с прозрачной крышкой.

Черенки в торфяных таблетках

Для лучшего результата можно воспользоваться стимулятором корнеобразования. Уже через несколько дней молодые корешки прорастут через сеточку таблетки, и черенки можно будет пересадить в горшочки с грунтом.

Укорененные черенки

Спустя приблизительно две недели этим растениям можно также прищипнуть верхушки.

Вот и получится из одной петунии три полноценных растения. Одно уточнение: все прищипывания выполнять до образования бутонов, подкормки через 7-10 дней после пересадки.

Желаю успехов в создании роскошного сада!