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Как размножить гибридные петунии
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Как размножить гибридные петунии 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Как известно, хорошие семена гибридных петуний упаковывают по 5-10 штук, и стоят они недешево. Кроме того, такие растения нам самим не удастся размножить семенным способом, так как они не образуют семян. Но не стоит унывать! Из одного семечка можно получить 2-3 растения!
Хочу поделиться небольшим секретом вегетативного размножения петунии. Для дорогих сортовых гибридов это прекрасный выход из положения. Прием простой, доступный и совершенно бесплатный!
Для описания этого способа я взяла гибрид петунии 'Варвара-краса F1' от агрофирмы «Аэлита».
Растения до прищипывания
Когда ваши петунии будут в высоту примерно 7 см и нарастят 8-10 настоящих листочков, для формирования красивого, пышного и компактного кустика надо отщипнуть сверху стебелек с 4-5 листочками. Удобно сделать это маникюрными ножницами.
После прищипывания
Две верхушечки
Полученные черенки посадите в торфяные таблетки и поместите в контейнер с прозрачной крышкой.
Черенки в торфяных таблетках
Для лучшего результата можно воспользоваться стимулятором корнеобразования. Уже через несколько дней молодые корешки прорастут через сеточку таблетки, и черенки можно будет пересадить в горшочки с грунтом.
Укорененные черенки
Спустя приблизительно две недели этим растениям можно также прищипнуть верхушки.
Вот и получится из одной петунии три полноценных растения. Одно уточнение: все прищипывания выполнять до образования бутонов, подкормки через 7-10 дней после пересадки.
Желаю успехов в создании роскошного сада!
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