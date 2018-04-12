Ещё
«Человек в Космосе!»: костромичка вспомнила 12 апреля 1961 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Человек в Космосе!»: костромичка вспомнила 12 апреля 1961 года 

k1news.ru 55 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня 12 апреля 2018 года. Обычный весенний день. Многие даже и не вспомнили, что сегодня праздник — день космонавтики.
А теперь перенесемся в 1961 год. Утро 12 апреля. Оно было совершенно обычным. У студентов шли занятия. Они сидели на лекции. Как вдруг…
Таня Груздева (а ныне Татьяна Ивановна Власова, уважаемая всеми учителями-филологами города) все время опаздывала. И в этом случае опоздание стало для нее счастливым моментом, потому что она первая услышала сообщение по радио: человек в космосе! Юрий Алексеевич Гагарин! Она дождалась пятиминутного перерыва и ворвалась в аудиторию с криком: «Человек в космосе!» Продолжения занятий не было. Мы вышли на улицу. Казалось, в тот момент на улицу вышла вся страна. Это событие захватило всех. Мы счастливы, что были свидетелями такого единения. Шли по улице, целовались и обнимались с совершенно незнакомыми людьми, которые шли, такие же восторженные, навстречу нам, — вспоминает костромичка, известный педагог, Нина Владимировна ВОЛКОВА.
Затем на берегу студенты открыли бутылку шампанского — одну на целую толпу народа. Написали письмо потомкам, положили его в эту бутылку и бросили в Волгу. Последствий этого костромичи не знают, но то прекрасное чувство сохранилось в душе.
Что было в том письме, участники событий уже не вспомнят. Тогда многие писали стихи, занимались литературным творчеством. Письмо было составлено очень солидно. В нем тогдашние студенты выразили то состояние души, которое было в тот момент — невероятная гордость за нашу страну. Это их зарядило.
Иногда жалко бывает современное поколение. Наши дети еще испытали подобное ощущение, а вот их дети уже не могут даже понять этого чувства, когда смотрят кинохронику, — говорит Нина Владимировна.
k1news.ru: последние новости
Мисс K1NEWS-2018 стала Елизавета Морковкина В Костроме пройдет уникальное шоу байкальских нерп Пасха в Костроме: где и когда освятить куличи, куда идти на крестный ход?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»15
Опухшую Волочкову подняли на смех27
Безрукова рассказала о последних днях сына2
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса6
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе76
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение