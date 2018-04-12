«Человек в Космосе!»: костромичка вспомнила 12 апреля 1961 года

Сегодня 12 апреля 2018 года. Обычный весенний день. Многие даже и не вспомнили, что сегодня праздник — день космонавтики.

А теперь перенесемся в 1961 год. Утро 12 апреля. Оно было совершенно обычным. У студентов шли занятия. Они сидели на лекции. Как вдруг…

Таня Груздева (а ныне Татьяна Ивановна Власова , уважаемая всеми учителями-филологами города) все время опаздывала. И в этом случае опоздание стало для нее счастливым моментом, потому что она первая услышала сообщение по радио: человек в космосе! Юрий Алексеевич Гагарин ! Она дождалась пятиминутного перерыва и ворвалась в аудиторию с криком: «Человек в космосе!» Продолжения занятий не было. Мы вышли на улицу. Казалось, в тот момент на улицу вышла вся страна. Это событие захватило всех. Мы счастливы, что были свидетелями такого единения. Шли по улице, целовались и обнимались с совершенно незнакомыми людьми, которые шли, такие же восторженные, навстречу нам, — вспоминает костромичка, известный педагог, Нина Владимировна ВОЛКОВА.

Затем на берегу студенты открыли бутылку шампанского — одну на целую толпу народа. Написали письмо потомкам, положили его в эту бутылку и бросили в Волгу. Последствий этого костромичи не знают, но то прекрасное чувство сохранилось в душе.

Что было в том письме, участники событий уже не вспомнят. Тогда многие писали стихи, занимались литературным творчеством. Письмо было составлено очень солидно. В нем тогдашние студенты выразили то состояние души, которое было в тот момент — невероятная гордость за нашу страну. Это их зарядило.

Иногда жалко бывает современное поколение. Наши дети еще испытали подобное ощущение, а вот их дети уже не могут даже понять этого чувства, когда смотрят кинохронику, — говорит Нина Владимировна.