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Кировские подростки под запись избили пожилого мужчину с тростью
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Кировские подростки под запись избили пожилого мужчину с тростью 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Кирово-Чепецке двое ратующих за здоровый образ жизни подростков среди бела дня напали на пожилого прохожего, предварительно брызнув мужчине в лицо из газового баллончика. Их подруга снимала все происходящее на видео.
"Что, старика изобьем?" — предложил один из молодых людей, на что в ответ услышал: «Да так-то все равно».
То, что 55-летний мужчина передвигался по Сосновой улице с тростью, подростков 16 и 17 лет от роду не смутило. «Да все они такие, алкаши. У меня отец ходит с 35 лет с палкой», — подметила девушка-оператор, после чего ее приятели смело отправились «на дело».
Разговор оказался коротким, поскольку, к огорчению молодых людей, их жертва оказалась трезва и без денег в кармане. Когда мужчина попытался развернуться и уйти, один из хулиганов брызнул ему в лицо из газового баллончика, а затем приятели нанесли ему пару крепких ударов и спокойно удалились.
Запись «подвига» подростки выложили самостоятельно и тут же столкнулись с валом негативных комментариев. «Что, вы теперь за алкашей гнобить будете? Если вы его не видели, так нечего и говорить. Во-первых, он своровал, оказывается, у моего отца, они сидели вместе пили. Я просто хочу, чтобы этих алкашей больше не было, и все. А за что вы мне в комментариях все это пишите? Не знаете всей сути — не вмешивайтесь, пожалуйста», — даже призвала к спокойствию девушка-оператор, но было уже поздно.
В дело вмешались полицейские, которые быстро вышли на след юных мстителей, которые к тому моменту удалили свои аккаунты во «ВКонтакте». Нашли и пострадавшего, который, впрочем, не обращался к врачам. Пока что процессуального решения не последовало.
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