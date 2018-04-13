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Подозреваемый в избиении инвалида подросток оказался сыном сотрудницы полиции
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Подозреваемый в избиении инвалида подросток оказался сыном сотрудницы полиции 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Один из подростков, подозреваемых в нападении на инвалида в Кирово-Чепецке, является сыном сотрудницы полиции; в данный момент он находится в изоляторе временного содержания, сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Кировской области Сергей Баранцев.
Баранцев заявил, что мать одного из подозреваемых работает в органах внутренних дел, однако «но на деятельность полиции это не повлияло никаким образом»; подростки «были оперативно установлены», материалы направлены в Следственный комитет, который «возбудил уголовное дело и принял достаточно жесткую меру пресечения — молодые люди были задержаны и помещены в изолятор временного содержания», передает РИА «Новости».
Отмечается, что сын сотрудницы полиции ранее не стоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Возможно, он попал под влияние старшего товарища», — предположил Баранцев.
Он добавил, что всего в деле замешаны четверо подростков, в том числе девушка, но полиция занимается теми двумя, что принимали непосредственное участие в избиении инвалида.
Ранее сообщалось, что в Киров-Чепецке двое подростков избили прохожего, засняв это на видео. Местные жители попытались устроить самосуд над подозреваемыми.
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