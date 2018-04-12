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В Кирово-Чепецке подростки залили перцовкой и избили мужчину
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В Кирово-Чепецке подростки залили перцовкой и избили мужчину 

Vyatka-grad.ru 49 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В одном из сообществ в Интернете выложен видеоролик, на котором двое подростков избивают мужчину с тростью, сообщает портал gorod-che.ru. На нем трое молодых людей избивают мужчину, который итак еле передвигается, опираясь на палку. Увидев беспомощного мужчину, подростки с коротким рассуждением: «И что, все алкаши такие», начинают с ним «разговор».
Затем один из молодых людей неожиданно прыскает балончиком в лицо мужчине. Спустя пару секунд, второй наносит сильный удар кулаком в живот. И, наконец, следует третий удар ногой в лицо. Смеющиеся молодые люди расходятся.
Фото — скриншот видео youtube.com
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