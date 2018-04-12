В Кирово-Чепецке подростки залили перцовкой и избили мужчину

В одном из сообществ в Интернете выложен видеоролик, на котором двое подростков избивают мужчину с тростью, сообщает портал gorod-che.ru. На нем трое молодых людей избивают мужчину, который итак еле передвигается, опираясь на палку. Увидев беспомощного мужчину, подростки с коротким рассуждением: «И что, все алкаши такие», начинают с ним «разговор».

Затем один из молодых людей неожиданно прыскает балончиком в лицо мужчине. Спустя пару секунд, второй наносит сильный удар кулаком в живот. И, наконец, следует третий удар ногой в лицо. Смеющиеся молодые люди расходятся.

Фото — скриншот видео youtube.com