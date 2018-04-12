Глухой парень был тронут до слез, узнав, что жители его района выучили язык жестов, чтобы поговорить с ним

Однажды глухой молодой парень из Стамбула по имени Мухаррем вышел из дома и обнаружил, что все, с кем он сталкивается на улице, знают язык жестов. В скором времени его удивление сменилось тотальным недоумением, так как всё происходящее было очень похоже на чудо. Такое «чудо» стало возможным благодаря сотрудничеству компании Samsung и рекламного агентства Leo Burnett, которые целый месяц обучали жителей района, где живет Мухаррем, языку жестов.

Целый месяц жители района, где живет Мухаррем, изучали язык жестов.

Этот флешмоб являлся частью рекламной кампании турецкого отделения фирмы Samsung и был посвящен открытию кол-центра для поддержки глухих и слабослышащих людей Турции.

По всему маршруту прогулки Мухаррема были расставлены скрытые камеры.

Одной из главных фигур трогательного сюрприза была сестра Мухаррема по имени Ёзлем, которая и повела его на запланированную прогулку.

Первой приятной неожиданностью стал мужчина, который поприветствовал молодого человека жестом, означающим «Доброе утро».

Затем парня удивил продавец в местном магазине выпечки, который на языке жестов предложил ему рогаликов.

Возле продуктовой лавки покупатель намеренно рассыпал фрукты.

А после оказанной ему помощи он поблагодарил молодых людей и в качестве благодарности предложил им яблоко на языке жестов.

Мухаррем вообще не понимал, что происходит: «Он глухой?»

Затем они сели в такси, где водитель также общался с ними на языке жестов.

Тут Мухаррема накрыло волной тотального недоумения…

Чем ближе молодые люди подходили к главной площади, тем ближе подходил флешмоб к своему логическому концу. Посредством большого рекламного дисплея девушка, опять же на языке жестов, объяснила Мухаррему, что происходит.

Соседи и съемочная команда окружили Мухаррема, раскрыв все карты.

Парень просто не смог сдержать чувств.

Это был настолько большой акт внимания и заботы, что Мухаррем был растроган до слез.

Девиз данной кампании звучит как «Мир без барьеров — наша мечта»: под барьерами подразумеваются трудности в общении между глухими и слышащими людьми.

Особенно это важно для тех, кто с этими барьерами сталкивается каждый день.

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