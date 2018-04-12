Ещё
Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 13-15 апреля?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 13-15 апреля? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Премьера мультфильма
«Славные пташки» — так называется приключенческий мультфильм, премьера которого состоялась в четверг, 12 апреля, в девяти кинотеатрах Ростова-на-Дону.
Это приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона.
Коротко о сюжете. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.
Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удаётся растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьёй, которой по силам свернуть горы.
Время показа 83 минут, возрастные ограничения 6+.
Мюзикл года
Спектакль «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» дают в Ростовской государственном музыкальном театре 13 и 14 апреля.
Как считают специалисты, спектакль смело претендует на звание самого ожидаемого музыкального события города. Его создает команда первоклассных профессионалов не только из России, но и из Швеции и Израиля.
В постановке будет использована зрелищная видеопроекция, что, в сочетании со световым шоу и оригинальной хореографией, сделает спектакль максимально эффектным и динамичным.
Режиссёр Марк Розовский. Время постановки 160 минут.
Начало в субботу, 13 в 19 часов, в воскресенье, 14 апреля — в 18 ровно.
АиФ Ростов: последние новости
Как получить хороший урожай картофеля по методу Миттлайдера? Что СМИ пишут про свадьбу ростовской модели Анастасии Костенко? Детеныши красной мартышки появились на свет в зоопарке Ростова-на-Дону
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже99
«Мою девочку забрали»: Валерия рассказала о дочери
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»24
Потерявшая обе ноги девочка стала моделью
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе81
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение