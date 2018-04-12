Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 13-15 апреля?

Премьера мультфильма

«Славные пташки» — так называется приключенческий мультфильм, премьера которого состоялась в четверг, 12 апреля, в девяти кинотеатрах Ростова-на-Дону.

Это приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона.

Коротко о сюжете. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.

Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удаётся растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьёй, которой по силам свернуть горы.

Время показа 83 минут, возрастные ограничения 6+.

Мюзикл года

Спектакль «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» дают в Ростовской государственном музыкальном театре 13 и 14 апреля.

Как считают специалисты, спектакль смело претендует на звание самого ожидаемого музыкального события города. Его создает команда первоклассных профессионалов не только из России, но и из Швеции и Израиля.

В постановке будет использована зрелищная видеопроекция, что, в сочетании со световым шоу и оригинальной хореографией, сделает спектакль максимально эффектным и динамичным.

Начало в субботу, 13 в 19 часов, в воскресенье, 14 апреля — в 18 ровно.