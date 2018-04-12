Женская борьба. Как защитить себя от домашнего насилия

Домашнее насилие — одно из самых часто встречаемых в мире нарушений прав человека. Только по официальной статистике МВД в России, до 40% всех тяжких насильственных преступлений происходит в семье. С этой проблемой столкнулась и я сама. Поэтому для меня было важно раскрыть эту тему в своем клипе, где рассказываются истории пяти женщин, пострадавших от рук мужчин. Пережить такое не просто, но возможно.

Я выросла в семье, где царила любовь. Для меня были чужды агрессия и злость. Мои родители с трепетом и нежностью относились друг к другу. Такой тип отношений я надеялась выстроить и в своей семье. Но моя супружеская жизнь складывалась иначе. О причине развода со вторым супругом мне до сих пор неприятно вспоминать. Первый раз он поднял на меня руку, когда я была на шестом месяце беременности. Толкнул меня на кровать со всей силы, я ударилась головой об стену. Разводиться не стала, напротив пыталась оправдать его действие, ссылаясь на его неудачный рабочий день. Когда родился сын, мы переехали в США. Я надеялась, переезд пойдет нам на пользу, но стало только хуже.

Я пела в одном из местных ресторанов Нью-Йорка. Однажды к мужу приехали гости с родины, он привел их в тот самый ресторан, и попросил меня присоединиться к ним за стол. Хозяин заведения не приветствовал посиделки сотрудников ресторана с гостями. Я сказала об этом ему и вернулась к работе. Домой мы возвращались вместе, всю дорогу шли молча. Практически дошли, как вдруг, совершенно неожиданно, муж ударил меня кулаком в челюсть. Удар свалил меня с ног — я упала в изгородь, а он стал пинать меня ногами.

Сразу после инцидента я отправилась в ближайший госпиталь — была сломана челюсть и я элементарно не могла закрыть рот. Пробыла там больше четырех часов, после чего меня отпустили домой с кучей снимков и папок с заключениями врача. На выходе меня ждал муж. Он упал на колени, стал вымаливать прощение. На этот раз оправданиям не было места. Я ушла от него.

Заявить на него в полицию я не могла, на тот момент мы пребывали в штатах всего четыре месяца и были в самом начале процесса легализации. Вообще в США брак в паспорте никак не фиксируется. На руки выдается сертификат о замужестве и на этом все. Спустя какое-то время узнала, что бывший супруг погиб в автокатастрофе. Знаете, я не перестала бояться бывшего мужа даже после его смерти. Ушло немало времени на восстановление: не обошлось без помощи специалиста и лекарственных средств, но в итоге я смогла пережить это и наладила свою жизнь. Прийти в себя помогли дети, ради них мы должны быть сильными.

Женщины, которые попали в такую ситуацию, не должны бояться говорить об этом и просить помощи.

Чем больше мы будем поднимать этот вопрос в обществе, тем меньше подобные инциденты будут встречаться. Проблема наших женщин заключается в том, что часто они не знают, что понимать под домашним насилием. То место, которое принято считать самым безопасным, оказывается для многих ловушкой, откуда выбраться непросто. Поэтому наша общая задача научиться не давать себя в обиду — для этого нам нужно знать в какие службы обращаться за помощью, как себя вести, и что делать.

Что делать, если столкнулись с домашним насилием?

«Если вам были нанесены побои, то в первую очередь стоит обратиться в медицинское учреждение и зафиксировать все следы. Если есть такая возможность, то желательно обращаться в травмпункт по месту жительства. Потерпевшей будет выдана справка с описанием всех повреждений. Старайтесь максимально подробно рассказать врачу о всех болезненных ощущениях и травмах (даже если их не видно), чтобы все они были зафиксированы. Сотрудники травмпункта обязаны в этот же день уведомить дежурную часть по территории полиции об обращении. Если у вас нет возможности обратиться в травмпункт, можно вызвать скорую помощь», — комментирует Анна Ривина , кандидат юридических наук, создатель и руководитель проекта «Насилию.нет».

Сразу после обращения в медицинское учреждение Ривина рекомендует написать заявление в полицию. Сделать это можно в любом отделение полиции, где ваше заявление должны зарегистрировать в книге учета происшествий и преступлений. После регистрации заявления вам обязаны выдать небольшой талон (КУСП), объясняет она. Заявление пишется в произвольной форме, в нем необходимо изложить события произошедшего, указать дату и время, место события, а также участников и свидетелей случившегося.

«Если вам необходимо экстренное вмешательство полиции, если вы боитесь за свою жизнь, здоровье и безопасность, то необходимо незамедлительно обратиться по телефону 02 или 112. Прибывшие сотрудники полиции должны вас опросить, по итогам чего вам предстоит составить заявление. Если есть основания считать, что произошло правонарушение или преступление, полиция может доставить подозреваемого в отделение», — рассказывает Ривина. По ее словам, после вызова сотрудники полиции обязаны зарегистрировать заявление и присвоить ему определенный номер (обязательно через сутки позвоните в соответствующий отдел полиции и узнайте присвоенный номер заявления, вам обязаны его сообщить).

«Если оказалось, что обращение не зарегистрировано, то лучше проехать еще раз в отдел и еще раз подать это заявление, — советует Ривина. — К сожалению, сотрудники полиции далеко не всегда выполняют свои профессиональные обязанности соответствующим образом. Именно по этой причине важно знать свои права и настойчиво требовать их соблюдения».

Если вам кажется, что в вашей семейной жизни есть насилие, вы боитесь своего партнера и опасаетесь за свое психологическое или физическое здоровье, то вам стоит:

— Позвонить на Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию: 8 800 7000 600.

— Найти на карте все кризисные центры в России, выбрать ближайший к вам, и обратиться туда за помощью.

— Если у вас сложная ситуация, в которой необходима помощь профильного адвоката, вам стоит связаться с Центром защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений.