Кого выбирают богачи: женщины самых богатых людей мира

Стереотип о том, что богатые мужчины выбирают себе в жены моделей и светских львиц, постепенно разрушается поведением современных миллиардеров и королевских особ. Чего стоит одна лишь свадьба принца Гарри . Однако, если посмотреть на жен богачей в целом, то можно заметить другую тенденцию. Хотя и старое правило тоже действует, пусть даже иногда.

Ги Лалибрете и Клаудиа Барилла

Основатель и руководитель компании Cirque du Soleil, а также профессиональный игрок в покер Ги Лалибрете, естественно, выбрал в жены модель. Не беда, что она гораздо выше его ростом. Зато он может подарить ей весь мир, поскольку имеет состояние в 2,6 млрд долларов США.

Эрнесто и Кристи Бертарелли

Эрнесто Бертарелли — швейцарский бизнесмен итальянского происхождения, который владеет суперприбыльной фармацевтической компанией Serono. Именно его компания прославилась тем, что обнаружила гормон для лечения женского бесплодия. Его вторая половина — тот редкий случай, когда богач нашел и супермодель и подругу жизни в одном лице. Кристи еще 1988 году стала Мисс Великобританией, а вышла замуж за Эрнесто только в 1997 году. С тех пор они счастливы вместе со своими тремя детьми.

Джон Пол Деджориа входит в список 400 самых богатых людей США, поэтому тем более странно, что его красотке-жене уже 60 лет и она всего на 13 лет моложе мужа. Обычно миллиардеры его полета выбирают себе новую жену, когда та устаревает. Но все же законы жанра выдержаны — Элойс Броди снималась для Playboy.

Сооснователь Google даже улыбается точно так же, как его жена, видимо, это любовь. А все дело в том, что Ларри выбирал себе жену, что называется, по уму. Лусинда закончила престижный Университет Пенсильвании и имеет степень магистра Оксфордского университета.

Джефф и Макензи Безос

Джефф Безос — человек, придумавший Amazon. После этого ему в принципе можно уже ничего не делать в жизни. Он входит в десятку самых богатых людей планеты. Его жена, пожалуй, не уступает ему в популярности. Макензи — писательница и обладательница Национальной книжной премии.

Австралийский и американский медиамагнат лишь пару лет назад в очередной раз женился. Притом, что сейчас ему 84. Избранницей миллиардера стала 59-летняя Джерри Холл, модель и актриса. Их сумасшедший роман не сходил со страниц таблоидов.

Создатель Твиттера Джек Дорси — один из самых молодых и красивых миллиардеров в сфере интернет-индустрии. Поэтому у него еще очень много времени на то, чтобы менять жен. Но пока он остается с дизайнером Кейт Грир, впрочем, жениться на девушке предприниматель не спешит.

Председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle , а также по совместительству один из самых богатых людей планеты Ларри Эллисон имеет доход около 50 миллиардов долларов. Его четвертая жена Мелани Крафт тоже пишет романы и видимо радуется тому, что заполучила в мужья миллиардера. Надолго ли?