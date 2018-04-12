В Барнауле продают некачественные семена сельхозкультур?

Выписывала через Интернет семена овощей и цветов и очень разочаровалась, ничего толком не взошло, а если и проросло, то, судя по всему, совсем не то, что на упаковке значилось. Но ведь и на улице покупать боязно. Неужели всюду подделки?

Опечалить садоводовогородников могут не только интернет-покупки. С начала сезона уличной торговли семенами овощных растений на территории края привлечены к ответственности уже 19 продавцов. Как пояснил начальник отдела семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Овсянников , руководивший проверками, торговцы предлагали к продаже 5270 пакетиков с семенами, 93% из которых с нарушениями установленных правил: 34% — с нарушением маркировки, 56% — с неподтверждённым качеством, 3% — сорта, не включённые в Госреестр.

К примеру, гражданин РФ при отрицательной температуре воздуха на улице Барнаула вместе с замороженными ягодами продавал семена овощных растений, лука-севка, а также и луковицы гладиолусов, нарушая тем самым условия хранения.

А гражданка Республики Беларусь предлагала пакетики с семенами, на которых не было указано обозначение стандарта на сортовые и посевные качества, не указан адрес организации — продавца семян, а срок реализации — до 2021 г. — превышал установленный.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай рекомендует планировать покупку семян заблаговременно, выбрать сорта, руководствуясь Государственным реестром селекционных достижений. При обнаружении фактов нарушения правил и с любыми вопросами, возникающими при приобретении семян, рекомендуют обращаться в отдел семенного контроля по телефону 8 (3852) 66-84-34.