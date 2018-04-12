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В барнаульские тюрьмы продолжают приносить запрещённые «передачки»?
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В барнаульские тюрьмы продолжают приносить запрещённые «передачки»? 

АиФ — Алтай 1 час назад
У меня вопрос щепетильный, или не вопрос даже. Не так давно мужа сестры посадили, у них скоро свидание, а он просит привезти ему… одну запрещённую вещь. Она-то ради любимого в лепёшку готова, но я-то не хочу, чтобы она себе неприятности заработала! Как остудить горячую голову?
Ну, спросите у неё: она думает, что доступ к заключённому так же прост, как к пациенту в рядовой больнице? Так её ждёт глубокое разочарование: не только очные, но заочные «передачки» находящимся в местах лишения свободы пристрастно проверяются (правда, не возьмёмся утверждать, что совсем без огрехов, — ред.). По информации пресс-секретаря УФСИН по Алтайскому краю Анны Гузенко, в 2017 году при попытке доставки в учреждения УИС региона было изъято почти 143 тысячи рублей, 87 мобильных телефонов, 112 сим-карт и 31 зарядное устройство.
Можем привести «свежий» случай из жизни барнаульского СИЗО-1. Одна женщина пыталась в «посылке» находящемуся там человеку передать две сим-карты, надёжно, по её мнению, спрятанные в кармане брюк.
Попытка передачи «запрещёнки», конечно, не безнаказанна. «Носители», в частности, привлекаются к административной ответственности.
АиФ — Алтай: последние новости
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