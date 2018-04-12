Ещё
«Слишком толстый для операции» мужчина сбросил 50 кг чтобы отдать почку сыну
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Слишком толстый для операции» мужчина сбросил 50 кг чтобы отдать почку сыну 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
61-летний житель Англии, Барри Стоукс, долгое время весил 127 килограммов. Когда его сын был подростком, у него диагностировали редкую форму онкологии. Врачи прогнозировали, что ребенок не проживет и нескольких месяцев, однако химиотерапия помогла — Алану стало лучше. Но из-за лечения у ребенка начались проблемы с почками.
Сейчас Алан уже получает докторскую степень в университете и продолжает бороться с раком. Специалисты говорят, что в ближайшем будущем ему может понадобиться донор почки и хорошо, если это будет родственник. Барри сразу сказал, что готов отдать свою почку сыну, но врачи не согласились с этим решением. По словам специалистов, мужчина не мог быть донором из-за избыточного веса. Тогда Барри и решил, что просто обязан похудеть, чтобы спасти своему сыну жизнь. Мужчина нанял персонального тренера и активно занялся тренировками.
По словам самого британца, если бы что-то случилось и он не помог сыну, он не смог бы с этим жить. Все время Барри поддерживала супруга и дочь, которые всячески мотивировали мужчину, благодаря чему он добрался до цели. В итоге он скинул 51 килограмм, и теперь его вес составляет 76 килограммов. Это значит, что он при необходимости может стать донором для одного из самых близких ему людей. ​
Anews: последние новости
Романтика за деньги: в Китае предлагают снять бойфренда напрокат Из-за редкой болезни доктор действительно чувствует боль своих пациентов Из-за ошибки врачей 29-летний парень умер после признания в любви
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»19
Опухшую Волочкову подняли на смех28
Парень подарил девушке грудь — и хочет ее вернуть4
Безрукова рассказала о последних днях сына3
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса7
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение