Звезды уже помогают. Присоединяйся и ты!

Пиплтокер, внимание! 22 апреля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет благотворительная барахолка «Делись добром» в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Ты можешь принести одежду, обувь, предметы интерьера или поддержать мероприятие в социальных сетях. все слайды Это, кстати, уже четвертая барахолка. В прошлый раз были представлены Bosco di Ciliegi, Louis Vuitton , Pe for girls, Izbarouge, MOS, Виктория Андриянова, A shade more, Not Addicted, The Robe Moscow, Steam Tailor, Roseville, Firdaws, Olga Buzova Design и другие бренды, а также винтажная бижутерия, уникальные игрушки ручной работы. Кроме того, посетители барахолки сразились на аукционе: были разыграны сумки Marni, Cartier, мячи и майки с подписями игроков ЦСКА и сборной России по футболу и другие призы. За день удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Сейчас детский хоспис (под опекой почти 500 семей) функционирует как выездная служба — врачи выезжают на дом к детям с самыми различными диагнозами. Стационар строится в Москве, в районе станции метро Новослободская. Благотворительный проект поддерживают многие звезды — Кристина Асмус (29), Дарья Мельникова (26), Артур Смольянинов (34), Антон Беляев (38) и другие. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-uzhe-pomogayut-prisoedinyajsya-i-ty/