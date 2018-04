Звезды уже помогают. Присоединяйся и ты! 

Пиплтокер, внимание! 22 апреля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет благотворительная барахолка «Делись добром» в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Ты можешь принести одежду, обувь, предметы интерьера или поддержать мероприятие в социальных сетях.

все слайды

Это, кстати, уже четвертая барахолка. В прошлый раз были представлены Bosco di Ciliegi, Louis Vuitton , Pe for girls, Izbarouge, MOS, Виктория Андриянова, A shade more, Not Addicted, The Robe Moscow, Steam Tailor, Roseville, Firdaws, Olga Buzova Design и другие бренды, а также винтажная бижутерия, уникальные игрушки ручной работы. Кроме того, посетители барахолки сразились на аукционе: были разыграны сумки Marni, Cartier, мячи и майки с подписями игроков ЦСКА и сборной России по футболу и другие призы. За день удалось собрать почти 3 миллиона рублей.