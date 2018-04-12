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Звезды уже помогают. Присоединяйся и ты!
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Звезды уже помогают. Присоединяйся и ты! 

Peopletalk 35 минут назад
Фото: Peopletalk
Пиплтокер, внимание! 22 апреля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет благотворительная барахолка «Делись добром» в поддержку детского хосписа «Дом с маяком». Ты можешь принести одежду, обувь, предметы интерьера или поддержать мероприятие в социальных сетях.
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Это, кстати, уже четвертая барахолка. В прошлый раз были представлены Bosco di Ciliegi, Louis Vuitton, Pe for girls, Izbarouge, MOS, Виктория Андриянова, A shade more, Not Addicted, The Robe Moscow, Steam Tailor, Roseville, Firdaws, Olga Buzova Design и другие бренды, а также винтажная бижутерия, уникальные игрушки ручной работы. Кроме того, посетители барахолки сразились на аукционе: были разыграны сумки Marni, Cartier, мячи и майки с подписями игроков ЦСКА и сборной России по футболу и другие призы. За день удалось собрать почти 3 миллиона рублей.
Сейчас детский хоспис (под опекой почти 500 семей) функционирует как выездная служба — врачи выезжают на дом к детям с самыми различными диагнозами. Стационар строится в Москве, в районе станции метро Новослободская. Благотворительный проект поддерживают многие звезды — Кристина Асмус (29), Дарья Мельникова (26), Артур Смольянинов (34), Антон Беляев (38) и другие.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-uzhe-pomogayut-prisoedinyajsya-i-ty/
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