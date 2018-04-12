Упаковка автоламп Osram DuoBox получила престижную премию iF Design Award

Новая упаковка продукции Osram для рынка автокомплектующих завоевала симпатии судей одного из самых престижных международных конкурсов в области промышленного дизайна — iF Design Award 2018. В марте этого года в Мюнхене жюри отметило высшей наградой в категории «Упаковка потребительских товаров» проект Osram DuoBox, ставший частью новой программы внешнего оформления и упаковки продукции компании, предназначенной для рынка автозапчастей. Конкурс iF Design, один из старейших в своей области, проводится с 1954 года. В 2018 году он собрал независимое международное экспертное жюри, которое изучило работы 6400 претендентов из 54 стран мира и выбрало лучших.

Отмеченная премией iF Design упаковка Osram DuoBox обладает инновационной технологией демонстрации товара — через специальное отверстие в упаковке. Сама коробка оснащена универсальным гнездом, которое подходит для фиксации 12 различных типов ламп Osram. Дизайнерские находки позволяют предлагать товар покупателю в максимально привлекательном виде. Разные цвета упаковки, соответствующие шести продуктовым категориям автоламп Osram, а также инфографика помогают легко идентифицировать типы и применимость ламп. «Спидометр», выбранный в качестве ключевого визуального образа упаковки, как и другие элементы её оформления — свечение, лучи и серебристая подложка — создают законченный образ высокотехнологичного продукта. За создание дизайна DuoBox отвечало агентство Peter Schmidt Group, которое сопровождает Osram в рамках ряда проектов по развитию брендов. «Дизайн упаковки является решающим средством взаимодействия потребителя и бренда в точке продажи: он придает ценность бренду и обеспечивает ориентацию в процессе покупки, — прокомментировал Свен Франк, директор проекта DuoBox по дизайну со стороны агентства. — С новой упаковкой продукции Osram для авторынка мы продемонстрировали, как это работает на практике».