«Адреналиновые наркоманки»: женщины-звезды, обожающие экстрим

До сих пор еще бытует мнение, что женщина должна быть хрупкой, нежной, мягкой. Однако некоторые барышни его успешно опровергают, выбирая себе в качестве хобби занятия, не только требующие физической силы и выносливости, но и откровенно опасные, связанные с риском для жизни. Сегодня звезды не только блистают на красных дорожках, но и покоряют горы, прыгают с парашютом, опускаются на дно морское, участвуют в автогонках — одним словом, не боятся жить на всю катушку. Об этих адреналиновых наркоманках — в сегодняшнем расследовании.

Голливудская звезда Кэмерон Диаз по праву считается одной из самых отчаянных экстремалок. Девушка обожает мужские развлечения, в частности, автомобили, на которых ездит с огромной скоростью. Пару раз она даже принимала участие в гонках. За рулем актриса с шестнадцати лет. Ее первая машина — Volkswagen Camper. «Я разгоняла его до восьмидесяти миль в час на скоростном шоссе и просто летела». Помимо того она еще и заядлый серфер. Жительнице Калифорнии даже самые крутые волны нипочем. Три раза Диаз ломала себе нос доской для серфинга, но даже это не заставило ее отказаться от опасного хобби.

В родном отечестве аналог Диаз — это Ольга Шелест . В свое время она вела программу «Новая атлетика» — об экстремальных видах спорта и многое попробовала, что называется, на собственной шкуре. Так, снимая соревнования по сноуборду, Ольга и сама встала на доску и потом лихо рассекала на склонах Эльбруса. Потом в ее жизни появился и серфинг. Увы, и Шелест не удалось избежать травмы: она тоже получила доской по лицу и сломала нос. Появление на свет дочерей не изменило ее образ жизни. Более того, телеведущая приобщает и их к травмоопасному спорту. Так, пятилетняя Муза уже катается на сноуборде, и похоже, что младшую Айрис постигнет та же участь. «Детям в таком возрасте очень просто этому научиться, ведь они только познают, на что способно тело, и им намного проще понять, как и что делать», — считает Шелест.

Под влиянием своего мужа Юрия Анашенкова экстремалкой становится и известная «ревизорро» Лена Летучая. Теперь парочка предпочитает проводить свой отпуск либо в горах, где активно катается на горных лыжах, либо у моря. «Ездим за волнами: Коста-Рика, Бали, Мальдивы… Это не преодоление себя, а невероятное соитие с природой. Когда ты стоишь на доске, просто ни о чем не думаешь. Город часто грузит своими проблемами, а в океане это все стирается», — рассказывает Лена.

А вот Анна Семенович предпочитает изучать водную стихию изнутри. Певица с детства мечтала о том, чтобы посмотреть на обитателей дна морского вживую, а не через стекла аквариума. Для этого ей пришлось пройти довольно сложный курс обучения, погружаясь с аквалангом на разную глубину. Теперь у Ани есть специальный сертификат, и она может называть себя профессиональным дайвером. Осваивать морские просторы девушка предпочитает в районе Сейшел, на Мальдивах и в ОАЭ. По словам Семенович, подводный мир — просто фантастический, хотя порой и небезопасный. «Вчера видела акул и поняла, что их не стоит бояться, они не нападают просто так на людей и что среди людей есть особи, гораздо страшнее всех самых грозных животных».

Алена Свиридова тоже ныряет к акулам, чтобы отвлечься от суеты большого города. «За дайвингом чаще всего езжу именно на Кубу. Там есть места, где много акул, которые не агрессивны по отношению к человеку. Ты плаваешь, а они вокруг кишмя кишат. Репутация этих рыб изрядно подмочена бесчисленными фильмами ужасов с их участием, на деле же они совсем безобидны. Собаки кусают чаще». Правда, Леонардо Ди Каприо , которому акула едва не откусила руку, мог бы с этим поспорить.

Австралийской топ-модели, актрисе и маме двоих взрослых сыновей Эль Макферсон исполнилось пятьдесят три года. Но она даст фору многим молодым коллегам по модельному бизнесу. Эль охотно рассказывает о том, как ей удается сохранить подтянутую фигуру. Она обожает серфинг, любит кататься на водных лыжах. Благо для этого есть все условия: свой отпуск супермодель обычно проводит в Сиднее, где живет ее семья. Кроме того, «леди Совершенство» соблюдает строгую диету, не пьет, не курит, практикует йогу и занимается медитацией.

Лучше гор могут быть только горы

Горные лыжи, пожалуй, одно из самых популярных увлечений знаменитостей. Тут тебе сразу несколько удовольствий в одном — и спортивный азарт, и прекрасная природа, и физическая нагрузка, и возможность провести время в приятной компании. Ведь такие модные горнолыжные курорты, как Куршевель, Клостерс, Сент-Моритц и Аспен, предлагают гостям интересную программу светских вечеринок. Собственно, некоторые и ездят туда не столько продемонстрировать спортивные достижения, сколько других посмотреть и себя показать. Так, например, законодательница стиля, дизайнер Виктория Бекхэм появляется на трассе с ног до головы одетая в вещи знаменитых брендов, включая собственный, и даже лыжные палки у нее от Chanel

Швейцарским Альпам раньше отдавала предпочтение и светская львица Пэрис Хилтон — она каталась в городке Гштаде. По словам Пэрис, каждый год она не могла дождаться того момента, когда наконец-то окажется на борту самолета, летящего в Европу, чтобы выгулять многочисленные лыжные костюмы розовых оттенков со стразами. Не меньше, чем зимние забавы, богатую наследницу привлекали и мероприятия, которые проводятся в Гштаде, — спортивные турниры по воздухоплаванию, теннису, поло и фестивали классической и кантри-музыки.

А вот известная скрипачка Ванесса Мэй весьма серьезно относится к своему хобби. Горными лыжами она занимается с четырех лет, и теперь это ее настоящая страсть — наравне с музыкой. Девушка даже собиралась участвовать в Олимпийских играх в Сочи за сборную Таиланда (у Ванессы двойное гражданство). Свое выступление она намеревалась посвятить отцу Варапронгу Ванакорну. Он таец, живет в Таиланде и в силу климатических условий никогда не катался на лыжах. Увы, но первый официальный старт скрипачки не был блестящим, зато ее имя внесли в официальную базу данных Международной федерации лыжного спорта, что тоже своего рода победа.

На горнолыжных курортах можно встретить и особ королевской крови. Швейцарский Клостерс — любимое место отдыха английской королевской семьи. Раньше снежную пыль на склонах взметали принц Чарльз и принцесса Диана, а сейчас к этому увлечению пристрастилось и молодое поколение — принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин. Клостерс привлекает аристократов не только трассами, но и возможностью отлично провести время — город славится ресторанами и концертным залом, в котором можно послушать классическую музыку.

Отправляясь на горную трассу, следует адекватно оценивать свои возможности и быть предельно аккуратным, ведь это очень травмоопасный вид спорта. Так, излишняя самоуверенность стоила жизни британской актрисе Наташе Ричардсон . Звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Госпожа горничная» получила тяжелую травму, упав и ударившись головой на фешенебельном курорте Мон-Тремблан в марте 2009 года. Наташа спускалась по трассе для новичков, поэтому не надела шлем. Даже после удара она отказалась от помощи медиков, решив, что, раз видимых повреждений нет, волноваться не о чем. Буквально через час у актрисы начались сильнейшие головные боли, и она впала в кому. Спустя два дня семья приняла решение отключить Наташу от системы обеспечения жизнедеятельности: наступила смерть мозга.

Новогодние каникулы едва не стоили карьеры российской певице Ладе Дэнс . В 2002 году она сломала колено, когда каталась на лыжах в Куршевеле. Лада считала себя опытной лыжницей, всегда выбирала крутые, опасные склоны. И, видимо, переоценила свое мастерство. Так, на одном из спусков звезда не смогла вписаться в поворот, в результате неудачно упала, вывернула ногу и порвала связки. Далее последовала операция, и почти три месяца Лада провела в инвалидном кресле, а потом больше года передвигалась на костылях. После этого певица решила отказаться от модного, но опасного спорта.

На этом фоне, можно сказать, что Светлане Ходченковой просто повезло. На новогодние каникулы актриса отправилась в Куршевель вместе с женихом Георгием Петришиным . Увы, поездка не прошла идиллически. На одном из горных склонов Светлана не сумела скоординировать движения и едва не врезалась в дерево. Но сумела увернуться и свалилась в большой сугроб. Итог: растяжение и несколько синяков. Чуть позже поклонники смогли увидеть ее фото, сделанное после неприятного происшествия. К инциденту актриса отнеслась с юмором, шутливо прокомментировав снимок: «В этот момент я очень надеялась на помощь… А получила фотографию».

На больших скоростях

Хотя считается, что гонки на больших скоростях — это исключительно мужское удовольствие, находятся и девушки, которые не прочь оседлать «железного коня». Так, например, заядлый мотоциклист Дмитрий Певцов заразил своей страстью и супругу Ольгу Дроздову . Сначала она с осторожностью относилась к его увлечению, а теперь и сама садится за руль Yamaha. Но соблюдает все меры предосторожности. «Мы в этом плане семья скучная, — рассказывала Дроздова журналистам. — Правила не нарушаем, не лихачим. Я сажусь на мотоцикл только на проселочных дорогах, где нет машин, в городе не езжу». С ветерком по Москве любят погонять Наталья Чистякова-Ионова и Виктория Дайнеко , последняя, правда, выбирает менее быстрый вид двухколесного транспорта — мопед. А вот королева рок-н-ролла Тина Тернер в свое время предпочитала «Харлеи» и могла дать фору заядлым байкерам.

Анджелина Джоли , которая известна в Голливуде как персона эксцентричная и бесстрашная, помимо езды на мотоцикле пилотирует свой собственный самолет. Она увлеклась авиацией, исполнив роль пилота в фильме «Небесный капитан». Известная своей благотворительной деятельностью актриса объяснила, что таким образом имеет возможность поставлять продовольствие в различные точки мира. Впрочем, возможно есть и другая причина. Джоли не раз признавалась, что ей нравится жить на пределе. «А иначе просто скучно!»

Пилотированием самолета занимается и российская телеведущая Татьяна Арно . Все началось с телепроекта «Первая эскадрилья», где звездам было предложено поучиться выполнять «бочки» и «петли» на Як-52. Татьяна стала отличницей звездного набора и даже после окончания проекта не может отказать себе в удовольствии на досуге посидеть за штурвалом самолета.

На этом фоне увлечение актрисы Лесли Манн выглядит детской забавой. Звезда фильмов «Немножко беременна» и «Сорокалетний девственник» обожает езду на…. одноколесном велосипеде. Она научилась ездить задом наперед и прыгать с бордюров.

Воздушные силы

Вы боитесь высоты? А вот Кэти Перри нисколько! Своих фанатов она покорила отчаянным поступком. В 2011 году во время концертного тура California Dreams певица прыгнула с моста Харбор-Бридж в Окленде в Новой Зеландии. Как рассказала Кэти, первый опыт банди-джампинга ей очень понравился, о чем она и сообщила на своей страничке в Твиттере: «Мое шоу предварил прыжок на тарзанке в Новой Зеландии!».

Кейт Босуорт тоже можно смело причислить к категории «сорвиголова». Она обожает верховую езду, занимается серфингом, а когда адреналина не хватает, прыгает с парашютом. Продюсеры неоднократно предупреждали актрису, что следует вести себя осторожно, но иногда она проделывает совершенно безумные вещи. Так, например, в 2008 году совершила прыжок с высоты четырех с половиной тысяч метров вместе с бывшим бойфрендом Джеймсом Руссо

Николь Кидман известна своим бесстрашным характером. К рискованным полетам в воздухе ее пристрастил Том Круз . Актриса обожает пощекотать себе нервы тем, что выпрыгивает из вертолета без парашюта. И только потом, примерно через тысячу метров, партнер по прыжкам накидывает ей на плечи рюкзак с парашютом.

В отечестве среди заядлых парашютисток — звезда телесериалов «Кто в доме хозяин» и «Сваты» Людмила Артемьева . Свой первый прыжок она совершила несколько лет назад в Туле и теперь впрыскивает себе «парашютный адреналин» регулярно.

Модель Алена Субботина, снимаю-щаяся в рекламной кампании Armani и являвшаяся лицом косметики Mac, начала заниматься скайдайвингом во время съемок фильма. Сейчас на ее счету более трехсот прыжков. Алена стала первой казахстанкой и четырнадцатой женщиной в мире, совершив прыжок с высоты 9052 метров. «Этим я хотела показать, что женщины могут достичь успеха в любых сферах и способны на многое!»