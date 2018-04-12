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9-летний южноуралец спас тонущего друга из колодца с ледяной водой
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9-летний южноуралец спас тонущего друга из колодца с ледяной водой 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На Южном Урале 9-летний мальчик вытащил тонущего друга из колодца с ледяной водой.
Инцидент произошёл в Кунашакском районе. Как пишет «Комсомольская правда», одноклассники вместе шли с занятий. Однако на пустыре их дороги разошлись. В итоге один мальчик пошёл домой, а внимание другого привлёк открытый большой колодец. По приставленной внутри сооружения деревянной лестнице он спустился вниз и встал на льдину. Но та треснула, и второклассник провалился в воду.
Крики школьника услышал его друг, который не успел ещё далеко отойти. Он побежал искать подмогу, но взрослых рядом не оказалось. Поэтому мальчик решил самостоятельно спуститься в колодец и спасти товарища.
«Ваня признался, сильно боялся. Но вокруг — никого, и он, скинув школьный рюкзак, сам полез в бездну. Потянул за воротник, помог подняться по ступенькам до смерти напуганного друга и поволок его под руку домой», — рассказала мама маленького героя.
Родители тут же пошли жаловаться в сельсовет на открытый колодец. Чиновники быстро отреагировали и исправили нарушение.
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