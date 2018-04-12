Скоро мама: кто из звезд готовится к рождению ребенка

Анна Хилькевич 31-летняя звезда сериала «Универ» наконец-то призналась поклонникам в том, что скоро снова станет мамой.

«Если бы сегодня было 1 апреля, то, возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж, — написала в соцсети Аня, выложив фото с уже округлившимся животом. — Ну а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем о них узнала я. Поэтому начнем понедельник вот с такой вот новости, ну а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».

Для Анны и Артура ребенок будет уже вторым — в семье подрастает малышка Арианна, которой сейчас два года. Фото: instagram.com Сейчас в семье Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова подрастает дочка Арианна, которой уже два года. Малышка родилась в элитной клинике «Лапино». Скорее всего, именно там Анна будет рожать и второго ребенка. Случится это уже летом. Светлана Зейналова Фото: instagram.com Ведущая программы «Доброе утро» свою беременность не комментирует. С другой стороны, делать вид, что ничего не происходит, как-то глупо. А слухи-то аж с января муссируются! И Светлана нашла выход: опубликовала на своей страничке несколько кадров из свежей фотосессии.

Ведущая позирует вместе с дочерью Сашей. «Две толстые модели!» — кокетливо подписала снимки Светлана. На одной из карточек она нежно обнимает округлый животик, так что сомнений быть не может: скоро у Саши появится сестренка или братик.