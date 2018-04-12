Скоро мама: кто из звезд готовится к рождению ребенка 

Анна Хилькевич 31-летняя звезда сериала «Универ» наконец-то призналась поклонникам в том, что скоро снова станет мамой.
«Если бы сегодня было 1 апреля, то, возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж, — написала в соцсети Аня, выложив фото с уже округлившимся животом. — Ну а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем о них узнала я. Поэтому начнем понедельник вот с такой вот новости, ну а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».
Для Анны и Артура ребенок будет уже вторым — в семье подрастает малышка Арианна, которой сейчас два года. Фото: instagram.com Сейчас в семье Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова подрастает дочка Арианна, которой уже два года. Малышка родилась в элитной клинике «Лапино». Скорее всего, именно там Анна будет рожать и второго ребенка. Случится это уже летом. Светлана Зейналова Фото: instagram.com Ведущая программы «Доброе утро» свою беременность не комментирует. С другой стороны, делать вид, что ничего не происходит, как-то глупо. А слухи-то аж с января муссируются! И Светлана нашла выход: опубликовала на своей страничке несколько кадров из свежей фотосессии.
Ведущая позирует вместе с дочерью Сашей. «Две толстые модели!» — кокетливо подписала снимки Светлана. На одной из карточек она нежно обнимает округлый животик, так что сомнений быть не может: скоро у Саши появится сестренка или братик.
Дмитрий, Саша и Светлана: скоро их будет четверо! Фото: instagram.com Светлана признавалась «Телепрограмме», что чувствует себя счастливой. Уже несколько лет рядом с ней любимый мужчина Дмитрий, который принял ее дочь как родную. А грядущее пополнение в семействе поможет довести это ощущение до абсолюта. Тяжелые годы тоски и одиночества (от Светланы ушел муж, не сумев принять аутизм дочери) остались позади, словно их и не было. Ханна Фото: instagram.com 27-летняя певица Ханна, прославившаяся хитом «Омар Хайям», тоже беременна. Она ждет первенца от мужа, генерального директора группы компаний Black Star Павла Курьянова, который известен под именем Пашу. Первое время Ханна скрывала новость, но потом все-таки выложила на своей странице фото, где муж обнимает ее живот. «Огромное всем спасибо за поздравления и добрые слова, — написала позже она. — Нам очень-очень приятно, и мы все-все прочитали. Очень надеялась, что еще пару месяцев похожу «под прикрытием», но люди на моих концертах оказались внимательными. И тут я поняла, что скрывать свое положение уже не получится. И, если честно, я очень рада, что больше не нужно шифроваться, надевать только объемные вещи и все скрывать». В 2015 году Ханна и Пашу сыграли свадьбу в Италии, на острове Капри. К слову, именно муж помог ей раскрутиться в шоу-бизнесе. Раньше девушка работала моделью и даже не думала о музыкальной карьере.