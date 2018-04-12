Валентина Матвиенко: России пора выращивать сельхозпродукты из отечественных семян

Три жителя Северо-Западного региона России через какую-то пару недель купят в магазине горшочки салата и даже не будут знать, что посадила их председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг, 12 апреля, она поставила рассаду в специальную кассету, затем нажала зелёную кнопку — и огромная конструкция поехала в теплицу. Этой несложной операцией спикер верхней палаты парламента открыла новый тепличный комплекс агрофирмы «Выборжец» в Ленинградской области.

Валентина Матвиенко устроила форменный допрос руководству агропредприятия, её интересовало всё: как строили, что строили, что выращивают.

«Сами готовите питательный раствор для салата?» — спросила она.

«А технологии последние? Современные?» — «Самые последние!»

«Вы понимаете, сейчас просто салатом или огурцами никого не удивишь, — сказала спикер Совфеда. — Они должны быть вкусными. Российский потребитель ждёт качественную и вкусную продукцию».

«Так и есть», — Усов показал на столы, где стояли тарелки с нарезанными помидорами, баклажанами и всевозможной зеленью.

«Я не удержался, попробовал — очень вкусно», — доложил о результатах дегустации губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Новый тепличный комплекс занимает шесть гектаров земли рядом с Петербургом, главным потребителем его продукции. Инвестиции в проект составили около трёх миллиардов рублей.

«Это большие средства, — оценила затраты Валентина Матвиенко. — А ещё это новые рабочие места, приход новых технологий. Важно, что отечественные инвесторы не держат деньги на счетах в Лондоне, а вкладывают их в развитие нашей промышленности, народного хозяйства, агропромышленного комплекса. К таким инвесторам надо относиться с уважением».

Спикер Совфеда напомнила о поставленной Президентом России Владимиром Путиным задаче: полностью обеспечить россиян отечественными продуктами к 2020 году. Между тем по растениям закрытого грунта страна производит лишь половину от потребностей, и чтобы их покрыть, нужно построить ещё полторы тысячи гектаров теплиц.

«Так что вам есть, куда расти», — улыбнулась хозяевам гостья.

По её словам, Правительство России поддерживает сельское хозяйство, а Совфед следит за тем, чтобы средства, которые государство вкладывает в агропромышленный комплекс, год от года росли.

«Поддержка, безусловно, есть, но нам ещё много чего не хватает, — сказала Валентина Матвиенко. — Нужно развивать семеноводство. Ну что такое, какой сорт ни возьмёшь — везде иностранные названия, потому что все семена импортные. У нас ведь было развитое семенное хозяйство, но в 90-е мы всё потеряли. Конечно, всё выращивать самим невозможно, но хотя бы по основным продуктам производство должно базироваться на отечественной семенной базе!»

На прощание сотрудники агрохозяйства подарили Матвиенко букет, составленный из листьев салата разных сортов.

«Ну и ну! — изумилась гостья. — Я много букетов получала, но такой съедобный и красивый — первый раз».