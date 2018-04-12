Калининградцы заказали кухню за 230 тысяч рублей, но остались без мебели и денег

Жители Калининграда жалуются, что пострадали от недобросовестных мебельщиков. Люди заказали кухню за 230 тысяч рублей в одной из студий. Спустя полгода гарнитур им так не привезли. Деньги назад тоже не отдают. Как выяснилось, раньше фирма была официальным дилером крупной фабрики «Мария». Договор уже расторгли, но калининградский предприниматель продолжает принимать заказы от имени федерального бренда.

Лидия Антипенко готовит смесь для своей трёхмесячной малышки. В этот дом семья заселилась сразу после рождения дочки. Здесь, на этом самом месте, ещё в феврале должна была появиться новенькая кухня. Мебели до сих пор нет.

Лидия Антипенко, жительница Калининграда:

— Соски, бутылочки — всё, что мне нужно простерилизовать, я не могу физически это сделать. Единственный шанс — это ехать к родителям, что я и делаю раз в неделю, я собираю все погремушки, которые она тянет в рот, бутылочки, соски, еду туда и там стерилизую.

Полгода назад семья решила заказать кухню в студии «Мария». Договор заключили с компанией «ИнвестГрупп» на тот момент официальным калининградским дилером этого бренда. Кухня в скандинавском стиле обошлась семье в 230 тысяч рублей.

Мебельная фабрика «Мария» — это федеральная компания. Главный офис и производство находится в Саратове. Как пояснила Ольга Шибаева, руководитель отдела развития и сопровождения дилеров, договор с бывшим калининградским представителем уже расторгли. Сейчас франшизы «Мария» в нашем регионе нет.

Ольга Шибаева, руководитель отдела развития и сопровождения дилеров:

— К сожалению, наши бывшие партнёры очень неадекватно себя ведут, мы понимаем, что надо людям помогать. Как-то из этой ситуации выходить. Мы все требования выполнили, изготовили, никак не можем отгрузить, они нам денег тоже должны. Это мошенничество, я считаю. Мы запретили принимать заказы.

При этом сейчас калининградская фирма продолжает принимать заказы. Далее телефонный разговор корреспондента калининградских «Вестей» с менеджером компании.

— Кухни «Мария».

— Здравствуйте, девушка, я хочу заказать у вас кухню. Скажите, мне прийти к вам нужно или по телефону обсудить всё можно?

— Можно для начала обсудить то, что вы хотите, и если нужны замеры, то оставить телефончик.

После звонка мы решили сами приехать в офис фирмы. Он находится на Гагарина, 15.

— Есть заказы у людей, которым вы не платите деньги и не даёте кухни.

— Заказы все выполнены, и деньги на фабрику отправлены.

А позже нам позвонила женщина, которая представилась сотрудницей компании «ИнвестГрупп». Надежда Сагателян утверждает, что к компании «Мария» её фирма отношения не имеет, и что с покупателями никаких проблем нет.

— У любой компании бывают неблагодарные покупатели.

— Неблагодарные покупатели, которые платят 230 тысяч рублей и не получают свою кухню?

— Ирина, не прыгайте выше головы. Я вам просто советую.

— Вы угрожаете нам?

Как выяснилось, помимо семьи Антипенко, от недобропорядочных мебельщиков пострадали ещё пять человек. За справедливостью люди обратились в суд. Среди пострадавших эта жительница Светлогорска. Ей кухня обошлась в 830 тысяч рублей.

— Мне в грубой форме было объявлено, что никакого возврата денежных средств не будет, возврата мебели не будет. И то, что я обратилась в суд, будет поводом всячески избегать общения со мной в дальнейшем.

Первое заседание по этому делу прошло в зале Ленинградского суда. Ответчик так и не явился. Поэтому заседание пришлось перенести на конце апреля.